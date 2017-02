Krpálek pomuchlal 180kilového drobečka a už je v semifinále!

Judista Lukáš Krpálek úspěšně zahájil svůj první turnaj po přechodu do těžké váhy. V Düsseldorfu v dopoledním bloku zvládl tři zápasy, včetně boje proti 180 kilogramů těžkému Rumunovi Danielu Nateovi. Dostal se už do semifinále, v kterém ho odpoledne čeká Japonec Kaegura.

Ve světě medvídků se Lukáši Krpálkovi zatím osvědčuje jeho tradiční vítězná taktika boje na zemi, v tzv. ne-waze. Na Grand Prix v Düsseldorfu zatím všechny zápasy ukončil držením před časovým limitem.

V prvním kole si takto poradil s Kubáncem Alexem Garcíou Mendozou. Ve druhém kole ho čekal očekávaný střet s 180 kilogramů těžkým Rumunem Nateou. Nejdřív se mu povedl chvat oceněný wazari a pak soupeře znovu udržel za ippon.

Krpálek už se dostal za 115 kilo: Nechci, aby se mnou vytírali žíněnky

„Je pravda, že země je moje silná stránka. Nečekal jsem, že by to na ně platilo. Jsou přece jenom o poznání těžší než já, za zemi není jednoduché je přetočit, chytit je do držení a následně je udržet,“ řekl Krpálek pro Radiožurnál.

„Oba dva zápasy byly pro mě hrozně těžké. Kubánec, nesmírně silný, vždycky, když do něj nastoupím, tak se člověk bojí, aby mě neokombinvoval. Ve druhém zápase jsem to šel zkusit, šel jsem do toho dát maximáum, ono to vyšlo,“ radoval se Krpálek. „Měl jsem tam supr nástupy, sice byly vždycky na hraně, že mě mohl otočit, ale naštěstí jsem to ustál. Na tresty jsem vedl, následně, když on chtěl zaútočit, tak jsem ho z toho otočil a chytil do držení.“

Krpálek přiznával obavy z dalšího kola, v němž mu hrozil 207 centimetrů vysoký Rus Sajdov. Místo něho se však ve třetím zápase nakonec utkal s Belgičanem Benjaminem Hermegniesem. Na něm si nejdřív chvatem sumi-gaeši vynutil wazari a pak opět ukončil zápas držením.získal waza-ari a pak opět ukončil zápas držením.

Krpálek je už v semifinále, kde ho čeká Japonec Kokoro Kageura. Ve druhém semifinále proti sobě půjdou další Japonec a stříbrný olympijský medailista Hisajoši Harasawa a Jurij Krakovětskij z Kyrgyzstánu.

Finálový blok začíná v 17 hodin.