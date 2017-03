Krpálek na lyžích boural branky a prohrál s koučem, porazil ale Švancaru

Poprvé po třech letech stál Lukáš Krpálek na lyžích. V exhibičním obřím slalomu v Harrachově si nemohl dělat naděje na souboj s vítězem kategorie sportovců, bývalým juniorským světovým šampionem Filipem Trejbalem. Souboj se svým trenérem Petrem Lacinou ale bral prestižně.

„Jsem rád, že jsem se mohl takhle urvat z tréninku a zalyžovat si. Jedině mě mrzí, že jsem byl o místo za trenérem, to mě hodně mrzí, o pár vteřin, ale byl jsem. Je co dohánět,“ hodnotil Krpálek s úsměvem výsledky, v nichž skončil za Lacinou o víc než čtyři sekundy.

„Nám to bylo víceméně jedno, ale když jsme viděli papír, jak to dopadlo, tak se mi začal vysmívat. Trochu mě to štve,“ smál se Krpálek. „Bylo vidět, že jsem na lyžích dlouho nestál, naposled před třemi lety tady na téhle soutěži. Jinak když mám čas, vydám se na skialpy, kde si to vyšlápnu a sjedu, ale je to něco jiného než tyhle sjezdovky.“

Krpálek na harrachovské Čertově hoře ve dvou kolech obřího slalomu pustil dolů své 115 kilogramů vážící tělo, které od loňské olympiády v Riu nabralo na svalové hmotě, aby mohl závodit v těžké váze.

„Ostatní sportovci si stěžovali, že jsem je díky tomu porazil,“ líčil Krpálek. „Ale není to jen o kilech, ale hlavně o technice, kterou nemám. Párkrát jsem málem vzal celou branku, technika chybí…“

Vítková: příště skialpy

Mezi sportovci skončil Krpálek sedmý za Trejbalem, bývalým skikrosařem Tomášem Krausem, biatlonovým trenérem Markem Lejskem, bývalým snowboardkrosařem Michalem Novotným, vodním slalomářem Stanislavem Ježkem a za svým trenérem Lacinou. Porazil ale fotbalisty Luďka Zelenku s Petrem Švancarou, reprezentačního kolegu Davida Klammerta nebo biatlonistku Veroniku Vítkovou.

„Na sjezdovkách jsem byla po roce, na ty moc nechodím,“ řekla Vítková. „Trošku mě ze začátku vylekali, když říkali, že je to hrozně ledovaté a hnedka jsem viděla fotku prvního pádu. Nakonec to bylo docela dobrý, ale lyže pomalé, takže špatný čas. O lyže se od loňska vůbec nikdo nepostaral… Příště si vezmu svoje skialpy.“

Vítkové sice sezona skončila jen před několika dny, sněhu ale stále nemá dost a nejvíc si užívá právě výletů na skialpech.

„Pro mě to je radost i obrovský odpočinek. Ač to plno lidí nechápe, že se po sezoně vydávám znova za sněhem. Pro mě to je mnohem větší relax, než kdybych měla ležet doma, což bych asi úplně nedokázala,“ vysvětluje Vítková.

„Opravdu to je odreagování, že člověk nemusí nikam pospíchat, užívá si přírodu a hezkého počasí. Minulý týden jsme byli přes víkend v Krkonoších na Luční boudě, ještě pojedeme do Rakouska na Stubai. Nikdo nestojí se stopkami, nikdo nám nic neměří. Jsme celý den na výletě, když objevíme chatu, tak si dáme kafe, polívku a pokračujeme zas dál. Je to úplně jiný život.“