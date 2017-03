Festival minipingpongu se blíží. Stůl vyzkoušeli i hokejisté Vítkovic

Otevřený turnaj pro širokou veřejnost se bude hrát v Trojhalí příští týden. Mezi přihlášenými (registrace na www.miniping-pong.cz) už jsou například Orlowski, Korbel, Vacenovská, Štrbíková nebo Karabec. V turnaji pak bude možné narazit i na vítkovické hokejisty. „Já už v tomto termínu budu bohužel mimo republiku, ale zjišťovali jsme v šatně, kdo si tuhle zábavu nenechá ujít a několik kluků přijde s celou rodinou,“ ujistil vítkovický kapitán Rostislav Olesz.

I proto, že stolní tenis patří mezi hokejisty k oblíbeným doplňkovým sportům. „Pinec je výborný zejména pro utužení party. Na kondičku asi ne, to bychom museli hrát pořád kolotoč,“ usmívá se Olesz. „Hráváme turnaje u mne v baráku, Petr Korbel mi sehnal stůl, takže se máme kde scházet a hrát.“

Kdo je z hokejistů za stolem nejlepší? Podle Olesze je žebříček pohyblivý. „Jeden turnaj vyhrál Karol Svoboda a hned se pasoval do role jedničky,“ popisuje. „Jenže víc turnajů nehrál, takže si myslím, že by mohl být tak na čtvrtém pátém místě. Výborně hrají Patrik Zdráhal, Roman Szturc a samozřejmě já. Dřív tady byl i Filip Šindelář, ale on hrál za Pacifickou divizi.“

Oleszovi se hned zalíbily i unikátní ministoly. „Je to zpočátku těžké, úplně jiné, než na normálních stolech. Ale člověk se do toho hodně rychle dostane a teď už na nich hrajeme docela dlouhé výměny. Je to výzva a zábava.“

Světový festival v minipingpongu začne příští čtvrtek 6. dubna. „Na dopoledne jsme pozvali hlavně školní mládež, odpoledne už si může kdokoliv na stolech zatrénovat,“ líčí Nikolas Endal, viceprezident České asociace stolního tenisu. „Ve čtvrtek večer pak oficiálně festival zahájíme, ovšem turnaj se bude hrát až v pátek odpoledne a v sobotu. Aby se jej mohli zúčastnit všichni, kdo mají chuť a čas si s námi pinknout.“ Stačí se zaregistrovat, vstup je zdarma, raketu a míček si účastníci mohou přinést svoje, ale budou k dispozici i na zapůjčení.