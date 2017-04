Dotace pro svazy: fotbal dostává přes půl miliardy, biatlon 32 milionů

Kolik peněz dnes proudí ze státního rozpočtu do českého sportu? Za dobu úřadování současné ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové došlo k výraznému zlepšení. Místo tří miliard teď na jeho podporu proudí dvojnásobek financí, a s výhledem na rok 2020 se mluví dokonce o dotacích ve výši 10 miliard korun. „Muselo to přijít. Sport byl na hraně propasti, ze které by už nebyla cesta zpět,“ řekla Valachová v pořadu iSport.cz Overtime.

Největší část z letošního koláče pro sportovní svazy ze tří nejdůležitějších dotačních programů (na činnost svazu, na reprezentaci a a talentovanou mládež) patří jednoznačně fotbalu, do něhož jde přes půl miliardy, v poslední době stále populárnější biatlon dostane letos 32 milionů.

Valachová vysvětlila, v čem vidí priority ve financování sportu. „Děti a mládež, sportovní reprezentace a investice do sportovní infrastruktury. To jsou tři priority a hodně propojené nádoby. Myslet si, že budeme mít úspěch v reprezentaci, když nebudeme podporovat děti a mládež, to prostě nejde. Reprezentace je propojena vůbec se vším.“ Kromě toho klade důraz i na zlepšení infrastruktury.

KDO DOSTÁVÁ KOLIK? OD BIATLONU PO FOTBAL - SPORTOVNÍ SVAZY S NEJVYŠŠÍMI DOTACEMI ZA ROK 2017 (částky jsou v korunách). PODÍVEJTE SE V GALERII>>>>



Ministryně vysvětluje, proč z deseti neinvestičních dotačních programů jde víc peněz na činnost sportovních svazů, než na talentovanou mládež. „Optické navýšení programu pro sportovní svazy je především spojení peněz, které předtím šly z loterií. A pak už druhý rok funguje pravidlo, že svazy musí prokázat, že 20 procent těchto prostředků jde na podporu dětí a mládeže.“

Téměř miliarda pak putuje na přímé trase z ministerstva ke klubům. „Je to reakce na objednávku sportovních klubů, které tohle dlouhodobě chtěly. Zvyšujeme prostředky i pro svazy, což dokazuje, že je nehodlám likvidovat. Ale každý stupeň má svou úlohu a v případě klubů bylo na místě vytvořit přímou linku. My chceme všechny kluby podporovat rovným způsobem. Jsou to jednoduché počty, formulář na jednu stranu A4, částka na hlavu dítěte na celý rok. Tohle nám přijde nejjednodušší způsob, jak kluby podpořit,“ vysvětlila Valachová.