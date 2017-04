Valachová v Overtimu o dotacích: Je dobře, že sport chytl vládu pod krkem

Letos 6 miliard, za rok 7,5 a za další dva až 10 miliard korun. To je plán ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové jak zvyšovat dotace pro český sport. Ve druhém dílu pořadu Overtime mluvila ministryně školství i o tom, proč zhruba miliarda korun proudí přímo na účet sportovních klubů a zmínila se i o překvapení sportovních funkcionářů, když jako žena do této funkce usedla.

„V posledních letech se ministři předháněli v částce, která je pro sport ta konečná. Já jsem zvolila metodu vrabců v hrsti, zatím se mi je daří chytat v každém rozpočtu. A teď mám dalšího - 7,5 miliardy, které jsou při vyjednávání pro rozpočet 2018 dosažitelné,“ vysvětlovala Valachová svou taktiku.

Na rozdíl od předchůdce Marcela Chládka se jí opravdu daří celkovou dotaci pro sport rok od roku významně navyšovat. Protože jestliže v loňském roce do sportu proudily necelé čtyři miliardy, letos už jich je šest.

„Upřímně jsem ráda, že se sportovnímu prostředí podařilo chytit vládu pod krkem a že jsme to za poslední roky trochu rozpohybovali. Protože už jsme jako sport byli na hranici, kterou kdybychom překročili, tak už by ani ti nadšenci nepomohli a výsledky by začaly padat rychle dolů,“ prohlásila Valachová

Ta čeká, že v předvolebním roce se stanou dotace pro sport jedním z oblíbených témat. „Na to se hrozně těším, aspoň v tom boji nebudu tak osamocená,“ usmála se a glosovala i návrh ministra financí Andreje Babiše: „Prý měl hovořit až o 12 miliardách pro sport, i když jsem to osobně neslyšela. Já jsem uplatnila ve výhledu na rok 2020 deset miliard, takže uvidíme, jak bude probíhat vyjednávání.“

Valachová se vyjádřila i k tomu, jak se naučila v převážně mužském světě sportovních funkcionářů, pohybovat. A jak reaguje na narážky, že se za sport pere přesto, že je žena.

„Máte pravdu, to říkají. Jsou pěkně drzí. Když jsem nastoupila do funkce, většina funkcionářů pravděpodobně utrpěla šok. Asi se nebudu vychloubat, když ale řeknu, že za tu dobu, co jsem měla možnost za sport bojovat, se mi pár dobrých bodů podařilo.“