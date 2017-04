Krpálek má první triumf mezi obry, v Turecku nedal nikomu šanci

Judista Lukáš Krpálek získal první medaili po přestupu do kategorie nad 100 kilogramů. A to hned zlatou, poté co na turnaji Grand Prix v Antalyi porazil všechny čtyři soupeře. Ve finále si olympijský vítěz z Ria poradil s Jurijem Krakoveckým z Kyrgyzstánu. Do světového žebříčku si Krpálek připíše 700 bodů, což mu pomůže k posunu z 58. příčky do první třicítky.