Sport Magazín: Do deseti let odmítal pohyb, teď běhá po Sahaře i severním pólu

Vyhrál maraton na severním pólu. Běhal po Antarktidě. Poradil si s 251 kilometry ve výhni na Sahaře. Má za sebou rekordních 176 závodů v délce Ironmana. Když si uvědomíte, co všechno má za sebou, řeknete si: Je to vůbec možné? U něj ano. Petr Vabroušek, 43letý ultramaratonec nebo triatlet. „Vím, jak si ničit tělo,“ tvrdí s úsměvem. Přesvědčte se v pátečním Sport Magazínu, v němž o dobrodružných eskapádách vypráví.

Je schopný běhat v třeskutých mrazech, kdy si nemůže dovolit kapku potu, protože by pak měl omrzliny. Vydrží ale rovněž sérii maratonů v poušti ve výhni.

Občas vás napadne: Proč to vůbec dělá? „Mám rád výzvy. Čím těžší, tím lepší,“ říká běžec, který si všechno dokáže pečlivě spočítat, ekonoma v sobě nezapře. Při maratonech nebo ještě delších závodech přesně ví, jaké má zvolit tempo, má přehled o soupeřích.

„Mikroekonomické i makroekonomické obory, které jsem studoval, se v podstatě dají aplikovat na jakoukoliv lidskou činnost. A víceméně všechny ekonomické zákony používám jak při přípravě závodu, tak i během něj. Vyhodnocuju optimální zdroje,“ přiznává Vabroušek, který jako malé dítě odmítal do deseti let jakýkoli pohyb.

„Ani jsem nešel na procházku. Natož sportovat!“ přiznává světový rekordman v počtu absolvovaných Ironmanů. Postupně se to v něm zlomilo, až se stal ve svém oboru uznávanou kapacitou, kterou pořadatelé zvou na ty nejdrsnější výpravy.

Ale přesně ví, jak trénovat. „Nikdy jsem se nepřetrénoval. Svoje tělo dobře znám. Takže se nedostávám na rozdíl od jiných do spirály únavy,“ tvrdí Vabroušek, jenž má před sebou další výzvu, která pro normálního smrtelníka působí více než bláznivě.

Mezi 16. a 18. únorem 2018 ho čekají tři etapy v rámci Ultraman Florida: 10 km plavání + 146 km na kole, 276 km na kole, na závěr 84,5 km běh.

„Těším se!“ tvrdí. Když se začtete do jeho odpovědí, pochopíte, že to myslí vážně. Dozvíte se i to, jaká je věda najít ideální čas, kdy si před závodem naposledy odskočit…

Titulní strana pátečního Sport Magazínu • Foto Sport

Obsáhlý rozhovor čtěte v pátečním Sport Magazínu

Co dalšího v magazínu najdete:

- Reportáž: Zápas fotbalových legend Liverpoolu a Reau Madrid, reportér Sport Magazínu byl v Anglii přímo u toho

- Auto: Mazda 6 Wagon 2.0 Skyactiv-G

- Vysoká hra Zdeňka Haníka: o mládí a stáří v kabině

- Můj první gól: Bořek Dočkal

- Televizní tipy