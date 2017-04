Krpálek prohrál ve čtvrtfinále ME, může ještě zabojovat o bronz

V prvním kole si Krpálek poradil s Estoncem Juhanem Mettisem, sedmým z minulého evropského šampionátu. A to velmi rychle, když už po deseti vteřinách soupeře hodil na ipon. Sudí nejprve oznámil wazari, ale vzápětí rozhodnutí změnil.

V osmifinále pak olympijský vítěz z Ria narazil na světovou čtyřku Rumuna Daniela Nateu, který je se 176 kilogramy nejtěžším účastníkem turnaje a kterého zdolal už na únorové Grand Prix v Düsseldorfu. Tentokrát měl ale s rumunským pořízkem více starostí. Nateovi se povedlo Krpálka hodit na wazari a málem ho zalehnout, ale český reprezentant dokázal z držení uniknout.

Od poloviny duelu už měl Krpálek navrch a minutu před koncem srovnal skóre. Navíc nasadil držení, ze kterého Natea neunikl a prohrál na ipon. "Nebyl to tak dobrý zápas jako v Düsseldorfu, ale on byl na mě dobře připravený. Jednou mě tam pěkně hodil a musel jsem to dohánět. Byl to hodně těžký zápas, protože má hodně moc síly a s tou jeho váhou ho není jednoduché hodit," řekl Krpálek po osmifinále.

Ve čtvrtfinále jeho vítězné tažení ukončil Gruzínec Tušišvili, kterému patří 17. příčka na světovém žebříčku. Dvaadvacetiletý dvojnásobný juniorský mistr Evropy potvrdil dobrou formu a už po 47 vteřinách hodil Krpálka na ipon.

Jedno vítězství si ve váze do 90 kilogramů připsal David Klammert, který zdolal Rakušana Johannese Pachera na ipon. "Naštěstí mě hodil ze začátku, takže jsem měl dost času. Věděl jsem, že ho ještě hodím. Naštěstí jsem ho tam zalomil," popisoval Klammert své premiérové vítězství při třetí účasti na ME.

V osmifinále už ale nestačil na Jahora Varapajeva z Běloruska, který duel ukončil po minutě a půl.