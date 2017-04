Fenomenální výkon! „Yakuza“ Rafigaev je mistrem světa v brazilském jiu jitsu

Triumf, o jakém snil přes čtyři roky. Eldar Rafigaev vyhrál mistrovství světa v brazilském jiu jitsu. „To, co tady Eldar dokázal, je neuvěřitelný. Porazil dokonce ve finále Brazilce,“ hodnotil nadšeně výhru Ben Cristovao, který patří do stejného týmu jako čerstvý šampion.

Přes sedm tisíc zápasníků ze stovky států. Taková byla účast na mistrovství světa profesionálů v brazilském jiu jitsu (BJJ), které se v uplynulých dvou týdnech konalo v Abú Zabí. Devětadvacetiletý Eldar Rafigaev, přezdívaný kvůli tetování Yakuza, nastupoval v soubojích mezi držiteli hnědého pásu ve váze do 110 kg.

Všechny soupeře dokázal porazit před limitem. „Konečně! Po čtyřech letech, kdy se mistrovství účastním, jsem sebral zlato. Dvakrát jsem odjel bez medaile a minule stříbro,“ neskrýval po výhře nadšení Rafigaev. „Jedná se o nejtěžší závody, co znám. Top level, jak co se týká závodníků, tak i třeba i pořadatelů. Na penězích se tu vůbec nešetří.“ Vítězství však nijak neoslavil, protože ho v blízké době čekají další zápasy.

Svědkem skvělého úspěchu devětadvacetiletého rodáka z Moldávie byl i Ben Cristovao, který je stejně jako on členem akademie Jungle BJJ.

„To, co tady Eldar dokázal, je neuvěřitelný. Porazil ve finále mistrovství světa Brazilce! Tam se to učí od malička,“ komentoval výhru Cristovao. „On se jitsu učí teprve šest let a ještě je o deset let starší než byli jeho soupeři. Je to pro mě obrovská motivace. Vzor. Jeho čas navíc teprve přijde.“

Mistrovství pořádalo UAEJJF (United Arab Emirates Jiu Jitsu Federation). Ve hře jsou vysoké price money, což motivuje k účasti špičkové bojovníky z celého světa. Navíc mají zaplacenou letenku i ubytovaní a dostává se jim veliké úcty.

Eldar Rafigaev Narodil se 14. dubna 1987 v moldavském Kišiněvu.

V České republice žije od roku 2006

V brazilském jiu jitsu patří Rafigaev do světové špičky. Jeho trenérem je v pražské Jungle BJJ Fernando Nascimento Araujo původem z Brazílie.

Brazilské jiu jitsu, zkráceně BJJ, je bojové umění, úpolový sport a sebeobranný systém, který se zaměřuje na úchopy, páčení a škrcení, jež se uplatňují hlavně v boji na zemi. Umění bylo odvozeno z japonského bojového umění Kodokan judo na počátku 20. století, který se sám vyvinul z japonského ju jutsu v 19. století. Umění podporuje zásadu, že menší, slabší člověk se může úspěšně bránit proti většímu, silnějšímu útočníkovi pomocí správné techniky, především uplatňováním páčení a škrcení.