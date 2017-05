Šéf ČOV Kejval: Bylo by fajn, kdyby Pelta zvážil další setrvání

Jak se výkonný výbor ČOV staví k vazbě Miroslava Pelty?

„Stanovy ČOV s takovou situací nepočítají, takže je to buď na plénu ČOV, ale řádné plénum je až na jaře příštího roku, nebo záleží na panu místopředsedovi, který může zvážit odstoupení z výkonného výboru. Ale naše stanovy nepřipouští žádnou akci z hlediska výkonného výboru.“

Pomohlo by podle vás jeho odstoupení?

„Předpokládám, že řeší jiné problémy, ale samozřejmě je to na jeho zvážení. Situace u nás není tak urgentní, jako byla v případě FAČR, kde se jedná o znovuzvolení. Stávající situaci ta věc nějak zásadně řešit nebude. Ale určitě by bylo fajn, kdyby zvážil své další setrvání. A v případě, že se podaří očistit obvinění, tak by byl vítán zpět.“

Na Peltovu kauzu reagovala ministryně mládeže, školství a tělovýchovy Kateřina Valachová pozastavením dotací do sportu. Jak se k situaci staví vedení ČOV?

„Situace ve sportu je kritická. Ze šesti miliard určených na podporu sportu bylo k dnešnímu dnu vyplaceno asi patnnáct procent. Za chvíli máme polovinu roku… Některé organizace nedostaly ani to, jako ČOV, Český paralympijský výbor, Česká obec sokolská nebo Česká unie sportu. Situace je z našeho pohledu je velice kritická.“

Jak řešit zastavení dotačního programu V, z kterého jdou peníze právě svazům?

„Paní ministryně, která má celkem jasnou představu, jak situaci řešit, už je jen čtrnáct dnů ve funkci. Během té doby se problém nepodaří vyřešit. A my se domníváme, že v současné době by zrychlení věcí mohla napomoct vláda, protože ministerstvo jako takové je do velké míry paralyzované. Paralaleně s rozdělováním dotací probíhá policejní vyšetřování a nikdy nevíme, co se stane zítra.“

Co tedy budete dělat?

„Byť se stávající ministryně snaží, aby peníze byly vyplaceny, vidíme, že situace je velmi složitá. Takže mě výkonný výbor dnes pověřil, abych jednal s premiérem o nápravě financování sportu v rámci České republiky.“

Jak situace ohrožuje konání významných sportovních akcí v Česku?

„Situace je dramatická. Třeba lyžařský svaz je v katastrofální situaci, protože v únoru uspořádal mistrovství světa juniorů ve snowboardingu, dodneška nedostal přislíbené peníze. Půjčil si na to komerční peníze, teď to má vracet, nemá z čeho. Jsou tu další významné sportovní akce, viz mistrovství Evropy ve veslování, teď o víkendu má být Světový pohár v horských kolech v Novém Městě. To jsou všechno strašně nepříjemné věci. Připravovali jsme dlouhodobě kandidaturu na mistrovství světa 2022 ve sportovní gymnastice, byl to takový odkaz Věry Čáslavské. Je pozastavena, nevíme, jak dál bude pokračovat. To bych tady mohl vyprávět dlouho…“

Jak je na tom finančně samotný ČOV?

„K dnešnímu dni jsme nedostali jedinou korunu. To se od roku 1993, založení Českého olympijského výboru, nikdy nestalo. Je to obrovská nejistota. Já nevěřím tomu, že by ta situace trvala dál, a že by to eskalovalo v nějakou disfunkci olympijského výboru. Pevně věřím, že je to v silách ministerstva, potažmo české vlády, vyřešit. Peníze reálně jsou, ale je to nepříjemné a rozhodně to nepřidá na klidu.“

Garantujete, že příprava na zimní olympiádu v Pchjongčchangu proběhne bez omezení?

„Pro nás jsou první a nejdůležitější sportovci, na které myslíme. Děláme všechny kroky proto, aby nikterak nebyla omezená sportovní příprava směrem k olympiádě. Nemusím vám říkat, že jsou to bezesné noci, a že to rozhodně na klidu nepřidá.“

Jaké kroky jste provedli?

„My nemáme peníze na financování některých kroků. Takže my jsme museli převést komerční peníze, které máme. Státní peníze dělají zhruba šedesát procent rozpočtu Českého olympijského výboru. My jsme přesunuli některé komerční peníze tam, kde bychom používali veřejné peníze tak, abychom byli schopni v nejbližších šesti nedělích plynule financovat.“

Bude pokračovat projekt Top Teamu, nadstandardní podpora olympijských opor?

„Pevně doufáme, paní ministryně nám to i potvrdila, že tyto peníze by měly dopadnout. Nikým a nijak nejsou napadeny. My jsme to prostě slíbili, za každou cenu to musíme dodržet. Ty peníze jsou, akorát okolnosti, které nastaly, nám přinesly tyhle komplikace.“