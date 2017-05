Captain Hero má Polsko rád, těší se jezdec Příhoda na šampionát

Minulý rok jste označil za nejvydařenější v kariéře. Co udělat pro to, aby ho ten letošní ještě trumfnul?

„Je pravda, že loňská sezona pro mě byla opravdu úspěšná, a proto bude velmi obtížné ji vyrovnat, nebo ještě posunout. Mám ale štěstí, že se pro mě vlastně nic nezměnilo. Koně, které jsem měl loni k dispozici, jsou v plné síle, o rok zkušenější a připraveni se výkonnostně posunout. Doufám, že nám všem vydrží zdraví, a pokud ano, pak věřím, že nás čeká opět skvělá sezona.“



Jejím vrcholem pro vás bude srpnové mistrovství Evropy v polské Strzegomi. S jakým umístěním byste tam byl spokojen?

„Už samotný start na takovéto akci považuju za úspěch. Mám několik dobrých umístění na ME jako junior nebo mladý jezdec, ale seniorská kategorie je úplně nová výzva. Byl bych velice spokojen, kdyby se nám podařilo absolvovat šampionát v kvalifikačních bodech, což znamená drezura do 67 trestných bodů, kros čistě a do 75 vteřin po limitu a parkur do 16 trestných bodů. Jaké z toho nakonec bude umístění, to se uvidí.“

Co je jezdecká všestrannost (military) - Jedna z nejnáročnějších jezdeckých disciplín



- Vznikla původně z potřeby testovat způsobilost koní pro armádu, až časem se přeměnila na sportovní disciplínu



- Skládá se ze tří částí: drezury, kdy jezdec s koněm předvádějí povinnou sestavu, krosu, při kterém se na vytyčené dráze překonávají pevné „přírodní“ překážky, a parkuru, kdy na kolbišti zdolávají překážky z bariér, které se dají lehce shodit. Vyhrává jezdec, který v systému hodnocení nasbírá nejméně trestných bodů.



- Od roku 1912 je součástí olympijských her

„Samozřejmě je to pro nás veliká výhoda. Naše koně startují ve Strzegomi každoročně minimálně jednou. Samotný Captain Hero, který by se měl šampionátu účastnit, tam započal svou mezinárodní karieru, má to tam opravdu rád a zatím se mu tam daří. Trať krosu bude zcela originální a nejnáročnější, co jsme zatím absolvovali, ale doufám, že nám právě znalost a pohoda z předchozích let pomůže.“„Za ty tři sezony, co jezdím Captaina, už jsme našli společnou cestu, jak se na velké závody nachystat. Je to opravdu obtížné, jelikož Captain je velmi speciální osobnost a vyžaduje zvláštní přístup. Základem je, aby se cítil psychicky i fyzicky dobře, pak věřím, že to bude dobré. Už nyní máme závody seřazené tak, aby nám forma gradovala právě na šampionátu.“„Všestrannost je moje srdcovka, za kterou je spousta práce a nespočet tréninkových hodin a jen minimum závodních dnů. Jelikož jsem závodní typ, tak se snažím ,volné´ víkendy zaplnit parkury. To je pro mě spíš relax, a jelikož mám ve stáji spoustu talentovaných koní, je spolupráce s nimi zábavou.“„Což o to, plán by byl. (smích) Teď ještě vymyslet prostředky, které by nám k tomuto cíli dopomohly… Ne, samozřejmě každý sportovec má tento cíl a k jeho dosáhnutí se nutí neustále zlepšovat, je to takový hnací motor. Ale pokud se uskuteční WEG 2022 v Šamoríně (Světové jezdecké hry, s olympiádou nejprestižnější podnik v tomto sportu) a nám se podaří na této akci startovat, byla by to dostatečná náhrada za olympiádu. Ale kdo ví, jak se všechno v budoucnu vyvine.“