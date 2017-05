Sportovci dali Krpálkovi těžkou cenu ze zábradlí: Pronese se…

Nejstarší česká sportovní trofej patří judistovi Lukáši Krpálkovi. Olympijský šampion z Ria převzal Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, kterou udělují přímo sportovci. Trofej je během roku součástí zábradlí v sídle Českého olympijského výboru na pražských Vinohradech. „Už jen to, že sportovci zvolili mě, je něco nádherného, hrozně si toho vážím a děkuju,“ uvedl Krpálek.

Trofej váží skoro půl metráku, byla hodně těžká?

„Byla, dost… Když mi ji předali, slyšel jsem něco o čtyřiceti šesti kilogramech. Co jsem ji tam držel, pronese se…. Byl jsem udýchaný.“

Vy vážíte 115 kilogramů, jaké je to si představit, že přibližně taková váha vám chybí k nejtěžším soupeřům v těžké váze?

(smích) „Nabrat tohle, to bych úplně nechtěl. Těch sto dvacet, sto dvacet pět kilo je úplně optimální. Mít sto sedmdesát jako s tou cenou, to bych fakt nechtěl.“

Věděl jste, že je cena normálně součástí zábradlí?

„Docela mě to překvapilo, nevěděl jsem to. Na tomto předávání jsem poprvé. Byl jsem už třikrát pozvaný, ale vždycky jsem byl v zahraničí. Je to hezký nápad.“

Pro koho jste hlasoval?

„Já hlasoval pro Adama Ondru, protože je trošičku nedoceněný. Dělá sport, který není olympijský a dokázal spoustu věcí. Tak jsem mu dal hlas, aby případně mohl dostat tohle ocenění, protože by si to zasloužil, ale takových sportovců je spousta.“



SPORTOVCI ROKU

2012 Barbora Špotáková

2013 Zuzana Hejnová

2014 Petra Kvitová

2015 Zuzana Hejnová

2016 Lukáš Krpálek



CENA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

2012 Mirka Knapková

2013 Zuzana Hejnová

2014 Radek Jaroš

2015 Ondřej Synek

2016 Lukáš Krpálek