Charme Look začínal polehounku. Nám starým rozumím, směje se trenérka

Desetiletý kůň Charme Look, šampion Velké pardubické 2016, jde poprvé v sezoně do akce. V sobotu poběží první kvalifikaci na 127. ročník Velké pardubické steeplechase s Českou pojišťovnou. „V tréninku jsme začínali polehounku, je to desetiletý pán a já nám starým rozumím,“ říká s úsměvem trenérka Martina Růžičková. „Taky už nevyskočím z postele jako dvacítka.“