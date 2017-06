Velký úspěch ve vzduchu! Kopfstein byl v Red Bull Air Race druhý, Šonka třetí

Šonka zaletěl ve finále nejrychlejší čas, ale kvůli dvousekundové penalizaci za chybný průlet čtvrtou bránou se musel spokojit s třetím místem. Za Murojou zaostal o 1,245 sekundy.

"Chtěli jsme tu Jošimu vrátit loňskou porážku a bývalo by to i vyšlo, kdybych neudělal tu chybu. Čas jsme měli o půl sekundy rychlejší a bohatě by to stačilo, ale bohužel jsem v jedné bráně začal zatáčet o něco dříve. To mě strašně mrzí, protože jsme měli na to tady vyhrát," litoval Šonka. "Na druhou stranu mám ze třetího místa radost. Sice jsme přišli o celkové vedení, máme ale stejně bodů jako první Joši Muroja. Je to sice stále ještě začátek sezony, ale je příjemné držet se nahoře," uvedl.

720p 480p 360p 240p <p>Dva čeští zástupci v prestižním Red Bull Air Race Martin Šonka a Petr Kopfstein se při návštěvě redakce Sportu pobavili při házení vlaštovek. Čí doletěla dál?</p> REKLAMA Čeští piloti Šonka a Kopfstein: Čí vlaštovka doletěla dál? • VIDEO iSport TV

Druhý Kopfstein, jehož dosavadním maximem bylo šesté místo z předchozího závodu v Kalifornii, na vítěze ztratil 558 tisícin sekundy. V průběžném pořadí seriálu se posunul se 17 body na čtvrtou pozici. Na třetího Němce Matthiase Dolderera ztrácí šest bodů.

"Jsem neskutečně šťastný, všechno do sebe krásně zapadlo. Zase odjíždím z Japonska naprosto spokojený, protože loni jsme zde získali první body v Master Class," radoval se Kopfstein. "Bylo velmi příjemné stát na pódiu s Martinem, s kterým se znám mnoho let. Za náš tým slibujeme, že tohle je jen začátek," dodal.

Z jeho úspěch měl radost i Šonka. "Je to neskutečná věc. Kdo by si ještě před pár lety pomyslel, že na stupních vítězů v závodě Red Bull Air Race budou někdy stát dva Češi," uvedl.

Další závod bude hostit 2. července Budapešť.