Koně nechal doma a extrémní překážky Mad Race zdolával sám

Osm kilometrů běhu, dvacet sedm různorodých překážek, brodění bahnem. Taková trať čekala na závodníky v kategorii hobby. „Běhání mě vždycky bavilo, i když se už patnáct let věnuju parkúrovému ježdění,“ říká Jakub Ludvík. „Na myšlenku zúčastnit se Mad Race mě přivedl starší brácha Michal. Dostal na Vánoce tiket na Spartan Race, byl jsem se tam na něj podívat a teď jsem si to chtěl vyzkoušet na vlastní kůži. Byla to výzva.“

S běháním nemá Ludvík problémy. Dvakrát už si střihl i maraton. „Na první jsem si musel půjčit občanku od bráchy, protože mi bylo teprve sedmnáct,“ vzpomíná s úsměvem. „A při druhém mi kamarádi, kteří se běhům věnují závodně, říkali, že dvouměsíční příprava nestačí. Chtěl jsem to nejdřív zvládnout pod čtyři hodiny, pak jsem jim na startu hlásil, že to dám za tři a půl. To nezvládneš, hecovali mě. Nakonec jsem to uběhl za tři hodiny a nějaké drobné.“

VIDEO: Takhle vypadal loňský ročník Mad Race

Stejně se Ludvík stavěl i k Mad Race. „V zimě jsem začal s bráchou chodit na kruhový trénink do posilovny, začalo mě to bavit,“ popisuje. „Chtěl jsem se poctivě v tréninku věnovat i běhu, ale to bylo slabší. Byl jsem běhat tak pětkrát. A překážky jsem viděl jen na videu z minulých ročníků. I tak jsem si říkal, že bych pod hodinu jít mohl.“

To se povedlo. Do cíle Jakub Ludvík doběhl v čase 59:03. Kategorii hobby mužů vyhrál. „Nejtěžší překážkou pro mě byl monkey bar - ručkování na závěsných úchytech,“ popisuje Ludvík. „Na pevné tyči to vypadá jednoduše, ale když je tyčka zavěšená na lanech a všechno se houpe, tak je to obtížnější. Druhé největší úskalí bylo - vydržet tempo, které jsem si nastavil. Nepolevit, vydržet. To jsem se kolikrát musel sám hodně přemlouval. Ale vyšlo to!“

Teď už se Jakub Ludvík bude naplno věnovat koním. Po třech letech v zahraničí (rok Švýcarsko, dva roky Německo) připravuje ve Velké Polomi mladší koně. Za pár let by se s nimi rád vrátil mezi elitu. „Na úspěch musíte být v parkúru dva - koně potřebují dozrát, mít tak osm, devět let. My tady teď máme nejstarší pětileté, takže se věnujeme výcviku. Ještě nějakou dobu potrvá, než se zpátky vypracujeme. Pokud se to tedy vůbec povede.“

Otestovat parkúrovou formu může za měsíc doma. Ve Velké Polomi pořádají tradiční Velkopolomský pohár (15. července). „Pro obec je to společenská akce, prezentace klubu,“ říká Ludvík. „Samozřejmě se budeme chtít ukázat. Párkrát už jsem doma vyhrál, ale táta má pohárů víc. Takže motivace je i tady jasná.“