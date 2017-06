Chat: Močení do kombinézy jsem řešit ještě nemusel, smál se akrobatický pilot Kopfstein

Velmi těžká otázka, neboť jsem Formuli 1 nepilotoval, ale jsou to podle mě dva zcela odlišné směry. My máme navíc třetí rozměr, je to u nás spíše velmi krátký maximální sprint, u Formule 1 se jedná spíše o vytrvalostní závod. Každé chce tedy svoje, ale myslím si, že s Formulí 1 bych jedno kolo rozhodně projel. Ale obráceně by to asi neplatilo.