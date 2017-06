Dotační krize vrcholí. Sportovci doufají v pomoc nového ministra

„Situace ve sportovních svazech je kritická. Není pravda, že krize sportu skončila, krize sportu vrcholí,“ říká předseda atletického svazu Libor Varhaník. „Pevně věřím, že co bylo, bylo. Zítra nastoupí nový pan ministr. Doufám, že kolaps sportu svým rychlým jednáním odvrátí.“

Dosavadní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová opouští úřad ve chvíli, kdy český sport stále čeká na neinvestiční dotace, které měly být vyplaceny už ke konci března. Valachová však jejich výplatu zastavila kvůli údajnému internímu vyšetřování. V polovině roku už nerozdělená částka narostla na tři miliardy korun.

„My jsme v situaci, že nejsou peníze na mezinárodní akce. Česká basketbalová federace pořádá mistrovství Evropy. Přestože máme rozhodnutí vlády o penězích, stále ty peníze nemáme,“ říká předseda ČUS a basketbalové federace Miroslav Jansta. „Situace není růžová. Není to způsobeno tím, že by sportovní prostředí v neinvestičních dotacích postupoval v rozporu se zákonem.“

Svazy ale nemají peníze na svojí činnost, které jim tečou z klíčového programu V. Na suchu je taky program číslo III na činnost sportovních organizací. Z toho ČUS platí zaměstnance svých okresních sdružení, které svazům pomáhají s administrativou a účetnictvím.

„Deset procent středisek bude v červnu uzavírat svoji činnost. Na konci prázdnit se to může blížit k polovině,“ řekl místopředseda ČUS Marek Hájek. „Málokdo si uvědomuje, jaký by to mělo dominový efekt. Pro kluby by to mohlo mít drastický dopad, mohla by se tam definitivně zastavit celá činnost.“

Valachová v minulých týdnech zrušila dotační programy vypsané v konci minulého roku a nahradila je novými programy, v nichž jsou však nové podmínky, které jsou pro svazy nepřijatelné. Vadí jim především princip, že svazy mohou dostat jen 70 procent a 30 procent si musí sehnat samy, což je princip projektového financování.

„Na nás se vztahují rozpočtová pravidla a koncepce podpory sportu, kde je sport veřejnou službou. Veřejná služba se nesoutěží, kdo kolik má dostat, ale peníze se přidělují na základě principů a metodiky,“ říká Jansta.

Sportovní funkcionáři doufají, že situaci vyřeší nový ministr Stanislav Štech. Dosavadní náměstek končící ministryně Valachové by se měl funkce ujmout ve středu. Se Štechem už jednal předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Včera se s ním krátce sešel. Já se na něj obrátím dopisem a požádám ho o schůzku jako předseda největšího sportovního spolku,“ řekl Jansta.

KOLIK MĚLY SPORTY DOSTAT

FOTBAL 384 416 800 korun

HOKEJ 86 660 800 korun

TENIS 52 525 000 korun

ATLETIKA 61 102 300 korun

BASKETBAL 44 116 000 korun

AUTOKLUB 44 083 100 korun

VOLEJBAL 43 665 100 korun

LYŽOVÁNÍ 30 000 000 korun