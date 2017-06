Zvárovi prospěla pauza po narození syna, teď na kolbištích září

Po úspěšném vystoupení na květnových závodech v Mnichově se 33letý jezdec blýskl v sedle Cento Lana čtvrtým místem na mítinku nejvyšší kategorie v polských Sopotech. Zaostal tím o jedinou příčku za svým nejlepším výsledkem v kariéře, jímž je bronzový stupínek ze závodů v Barceloně v září 2015.

Čím si vysvětlujete, že se vám v posledních týdnech tak daří?

„Úplně přesně to asi nedokážu říct. Ale možná je to i tím, že poté, co se mi narodil syn, jsme měli přes zimu delší pauzu. Úvod sezony pak byl takový pozvolný, ovšem paní Rechová, majitelka Cento Lana, je velmi rozumná a vždycky dá na náš pocit a na to, abychom koně ze začátku nepřetáhli a odjeli hlavně sezonu ve zdraví.“

Vyplatilo se, forma neustále stoupá, že?

„Už na prvních závodech v Itálii jsme udělali dobrý výsledek, ale bylo to ještě takové spíš pokulhávání. V Linci už se Cento moc dobře chytil, ale v Grand Prix nám to ještě vyhaslo. Před třemi týdny v Mnichově ukázal, že už je v plné formě a všechny Světové poháry šel čistě nebo s jednou chybou. Tam jsem viděl, že je ve formě, a v Sopotech nám to báječně vyšlo. Abych řekl pravdu, doufám, že nám to sedne ještě víckrát, je vidět, že forma vzrůstá.“

Mění se díky úspěšným výsledkům z poslední doby vaše ambice pro Světový pohár v Olomouci?

„Ne, nemění se vůbec. Já pokaždé jedu na závody s tím, abych přivezl koně v pořádku a abychom udělali co nejlepší výsledek. Letos se chceme zaměřit hlavně na mistrovství Evropy a Olomouc je další důležitá zastávka v tom našem jezdeckém kolotoči. Jsem rád, že můžu vzít do Olomouce svoje áčkové koně Cento Lana a Quimera a že je můžu ukázat českým fanouškům.“

Konkrétní cíl si tedy nestanovujete?

„Do každého parkuru vstupuju s tím, že ho chci jít čistě. To platí i pro Olomouc, a kdyby se to povedlo, tak budu spokojený. Samozřejmě se budeme v každém závodě snažit o co nejlepší umístění, ale je to sport. Jsme tam dva, tedy já a kůň, a zatím se to v Olomouci nikdy nějak nepotkalo. Každý rok, co jsem se tam účastnil, se vyskytla nějaká chybka. Pokusíme se letos o co nejlepší výsledek, doufám, že to letos konečně vyjde a český fanoušek uvidí naši vlajku v rozeskakování.“