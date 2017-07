Skvělý úspěch českého dua! Sluková s Hermannovou si v Poreči zahrají o zlato

České olympioničky z Ria de Janeiro v semifinále sehrály se švýcarskou dvojicí Nina Betschartová, Tanja Hüberliová třísetovou bitvu. Zvítězily po téměř hodině 22:20, 12:21, 15:10 a o zlato si zahrají večer proti Kanaďankám Sarah Pavanové a Melisse Humanaové-Paredesové.

Sluková s Hermannovou jsou zatím na porečském písku neporažené. Za vydatné podpory českých fanoušků v oblíbené destinaci se pokusí vybojovat ve Světovém okruhu druhé zlato po turnaji na podzim 2015 v Antalyi, letos už mají bronz z Ria.

"Je to skoro jako hrát doma. Díky, že jsme to společně dotáhli do finále," řekla Sluková v rozhovoru na kurtu v češtině fanouškům. A slíbila, že Pavanové s Humanaovou-Paredesovou finálový zápas rozhodně neulehčí.

Bojovnost české volejbalistky prokázaly už v semifinále, když v prvním setu odvrátily Švýcarkám setbol a po skvělých zákrocích Slukové v obraně koncovku otočily na 22:20. Pak se dostaly pod velký tlak, ale tie-break zahájily trhákem 3:0 po dvou blocích Hermannové a náskok už nepustily.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie major v Poreči (Chorvatsko):

Ženy - semifinále:

Hermannová, Nausch Sluková (5-ČR) - Betschartová, Hüberliová (9-Švýc.) 2:1 (20, -12, 10),

22:05 finále Hermannová, Sluková - Pavanová, Humanaová-Paredesová (6-Kan.).