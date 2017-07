Smluvní život hvězd v USA: Diety, pokuta za nadváhu i taxi po alkoholu

NBA

Golden State Warriors získali popáté v historii titul v NBA • Foto AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Basketbalové hvězdy mají narozdíl od těch baseballových nárok na letenky v první třídě, za předpokladu, že jejich let potrvá přes hodinu. Na jídlo dostávají o rovných sedm dolarů více, než jejich protějšci z amerického fotbalu, mohou tedy utratit 129 dolarů (2960 korun).

Každý hráč NBA musí během základní části dostat alespoň osmnáct dní volna. Do slova "volno" nespadá jen to, že nebude hrát. Ve volném dni se nemusí zapojovat do žádných týmových aktivit, od tréninku až po rozhovory pro média.

Kolektivní smlouva NBA obsahuje dokonce i odstavec o All Star Game. Pokud je hvězdný hráč zvolen do sestavy, musí se zápasu zúčastnit, samozřejmě je-li zdráv. Dostane za to ale nemalý obnos peněz a může si pozvat dva hosty, kteří na náklady ligy přiletí do místa konání první třídou.