Cenná výhra! Mladé softballistky na ME porazily i úřadující šampionky z Itálie

Třetí zápas, třetí vítězství. A zatím nejcennější. České softballistky porazily na mistrovství Evropy do 16 let v Ostravě v repríze finále z roku 2015 úřadující evropské šampionky z Itálie 3:1. „Bylo to docela napínavé,“ oddechla si nadhazovačka Ema Vodičková, která odházela všech šest směn. „Nejdřív to vypadalo, že budou Italky hodně pálit, jsou dobré, ale udržely jsme to skvěle.“