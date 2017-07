Nejhodnotnější kluby světa: žádná NHL a vzestup United. Kdo vládne?

1. Dallas Cowboys - 4,2 miliard dolarů (95,8 miliard korun) 2. New England Patriots - 3,4 miliard dolarů (77,5 miliard korun) 3. New York Giants - 3,1 miliard dolarů (70,7 miliard korun

Co se týče hodnoty klubů, americký fotbal zcela válcuje ostatní sporty. Hned 29 z celkových 32 klubů NFL se vešlo do elitní padesátky. Hlavním důvodem dominance amerického fotbalu je kontrakt na vysílací práva, za který liga od roku 2014 inkasuje sedm miliard dolarů (160 miliard korun) ročně.

S hodnotou klubů to ovšem není tak slavné jako u NFL. V první padesátce se umístilo celkem sedm klubů z NBA. Nejlépe si vedou New York Knicks, kteří s hodnotou 3,3 miliardy dolarů (75,3 miliard dolarů) obsadili sedmé místo.

Ostatní

NY Rangers jsou nejhodnotnějším klubem NHL. Na ostatní sporty ovšem hokej výrazně ztrácí • Foto Reuters

Mezi padesátku nejhodnotnějších klubů se opět nevešel ani jeden klub z hokejové NHL, ačkoliv průměrné hodnoty klubů v posledních letech rostou. V posledním vydání žebříčku se největší tržní hodnotou v NHL mohli pyšnit New York Rangers s hodnotou 1,25 miliardou dolarů (28,5 miliard korun).

Stejně tak se neumístily stáje ze závodních sérií Nascar a formule 1. Ostatní sportovní kluby nebo organizace magazín Forbes nehodnotí.

Nejhodnotnější sportovní kluby (v miliardách dolarů):

1. Dallas Cowboys (americký fotbal) 4,2, 2. New York Yankees (baseball) 3,7, 3. Manchester United 3,69, 4. Barcelona 3,64, 5. Real Madrid (všechny fotbal) 3,58, 6. New England Patriots (americký fotbal) 3,4, 7. New York Knicks (basketbal) 3,3, 8. New York Giants 3,1, 9. San Francisco 49ers (oba americký fotbal) 3,00, 10. Los Angeles Lakers (basketbal) 3,00.