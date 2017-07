Pětibojaři dostali na cestu do Minsku dort. Svoboda se cítí „vzácně zdravý“

Evropský šampionát moderních pětibojařů hostí příští týden Minsk a pro český tým je to velká neznámá. „Já tam nikdy nebyl,“ pokrčil rameny obhájce zlata Jan Kuf. „Já taky ne,“ přidal se šampion z roku 2009. Ondřej Polívka. Zkušenosti z běloruské metropole však mají Natálie Dianová a olympijský vítěz z Londýna David Svoboda. „Závodili jsme tam před dvěma lety na Světovém poháru ve štafetě. Čekal jsem nějakou brutální východní džungli, a byl jsem mile překvapený,“ řekl Svoboda. „Akorát u večeře mi letělo hlavou: zaplaťpánbů, že tady budeme jen tři dny,“ smála se Dianová a spolu s ostatními si pochutnala na dortu, který reprezentanti „na cestu“ dostali.

„Organizačně to bude, myslím, v pořádku, velké akce už v Minsku dělali. Ale přece jen je to pro nás destinace, kam běžně nejezdíme. Doufám, že standart ubytování a stravování bude odpovídat,“ poznamenal reprezentační trenér Jakub Kučera. Těšit ho může, že všichni reprezentanti jsou v pořádku. „Jen Ondru Polívku trochu zlobí achilovka,“ dodal.

„Je to moje deváté mistrovství Evropy, vida, už se blížím k desítce,“ počítal David Svoboda. „ A taky největší závod po olympiádě a mistrovství světa, takže číslo 3 v prioritách,“ zamyslel olympijský vítěz z Londýna. „Už začínám být zdravě nervózní, protože mám docela velká očekávání, letos jsem byl totiž vzácně zdravý… Nejspíš všichni vědí, co bych považoval za dobrý výsledek,“ naznačil dvaatřicetiletý pětibojař, který loni v Riu dokončil jako devátý a letos na jaře začal trénovat s koučem Liborem Capalinim. „Udělal jsem změnu a pětiboj mě zase baví… Loni jsem si nedovedl představit, že bych to dělal ještě rok nebo dva, teď mám dojem, že bych mohl vydržet i dýl,“ vykládal v dobrém rozmaru Svoboda.

Změny v přípravě si pochvaluje o Ondřej Polívka,. „Mám nového šermířského i atletického trenéra. V šermu už posun vidím, v běhu to asi tak rychlé nebude,“ vyložil evropský šampion evropský šampion z roku 2009. „Člověk si ale nemůže dávat malé cíle,“ dodal.

„Minule jsem vyhrál, takže asi by se všichni divili, kdybych řekl něco míň, než že bych rád obhájil“ míní Jan Kuf, jemuž na podzim zkomplikoval přípravu vojenský přijímač. Natálie Dianová se zase musela vypořádat se státnicemi na FTVS. „Těším se hlavně na štafetu, je to taková oddechovější disciplína, o to větší je pak radost, když se povede,“ řekla závodnice, která bude spolu s Kufem obhajovat zlato ve smíšené štafetě z loňské Sofie.

Mistrovství Evropy začne v Minsku v úterý štafetou žen, do které nastoupí Eliška Přibylová s Karolínou Křenkovou. Ve středu budou ve štafetě závodit muži. Ondřej Polívka a Martin Bilko obhajují loňské stříbro. Čtvrtek čeká kvalifikace Natálii Dianovou, do páteční mužské nastoupí David Svoboda, David Kindl, Ondřej Polívka a obhájce titulu Jan Kuf. O víkendu čekají individuální finále a šampionát vyvrcholí příští pondělí smíšenou štafetou s Janem Kufem a Natálií Dianovou.