Přes bolest! Zraněná softballistka poslala Češky do boje o zlato

Hraje přes bolest, dlouhodobé problémy s kolenem ji po týdnu těžkých bojů na mistrovství Evropy softballistek do 16 let v Ostravě hodně limitují. Přesto se Anežka Bartoňová v semifinále výrazně zasloužila o český postup do boje o zlato. V dohrávce páté směny s Itálií stáhla dlouhým odpalem vítězný bod, druhý pak zajistila Anna Dušková. Češky nad obhájkyněmi titulu z roku 2015 vyhrály 2:0 a ještě dnes se od 16 hodin utkají o zlato s Nizozemkami. „Dáme jim na prdel!“ burcovala spoluhráčky Bartoňová.

Bolavé koleno ji trápí dlouhou dobu. Ještě na začátku mistrovství se Anežka Bartoňová z Trutnova, která v lize hraje za SC Dvůr Králové, blýskla běžeckým homerunem. Po dlouhém odpalu k plotu bleskově oběhla všechny mety. Teď přiznává, že už by kvůli bolavému kolenu měla s podobným kouskem problémy. „Pálit se s tím dá, ale udělat další běžecký homerun? To už by teď bylo hodně těžké...“

V duelu s Itálií ležela právě na Bartoňové dvakrát náročná tíha okamžiku. Stav 0:0, Češky měly obsazené všechny mety, dva auty a Bartoňová šla na pálku. V dohrávce třetí směny ještě dlouhý míč poslala těsně mimo výseč a pak ji Italky vyautovaly. Skórovat českému týmu nedovolily. V páté směně už byl odpal Bartoňové nekompromisní.

„Samozřejmě mi hlavou bleskla i stejná situace ze třetí směny, doufala jsem, že to nepokazím,“ líčí Bartoňová. „Ale když jsem viděla nadhazovačku a její první nadhoz, hned jsem věděla, že to bude o něčem jiném. Hned první míč byl střeďák, věděla jsem, že to musím odpálit. Byl to dobrý hit do zadního na devítku a holka to nedokázala dohodit.“

Na zraněné koleno v tu chvíli nemyslela. „Věděla jsem ,že musím hrát pro tým - koleno nekoleno! Prostě se to musí podařit.“ Po úspěšném odpalu ji trenéři také hned z první mety stáhli. Běhat místo ní pro jistotu poslali Robinu Burkovičovou. „To bylo spíš šetření na další zápas,“ připustila Bartoňová. „Ještě nás čekají Holanďanky, hodně se na ně těšíme. Chceme je rozdrtit, dáme jim na prdel!“

S Nizozemkami se Češky v Ostravě potkaly už dvakrát. V nadstavbové skupině je porazily 2:0, potom jim v prvním semifinále 0:2 podlehly. „Musíme hrát stejně dobře jako v prvním utkání a mít i trochu štěstí. Hlavně musíme dobře pálit, do správných míst,“ dodala Bartoňová.

Výsledky českého týmu, základní skupina: Německo 3:0, Slovensko 15:0, čtvrtfinálová skupina: Itálie 3:1, Ukrajina 17:0, Velká Británie 10:0, Německo 8:1, Nizozemí 2:0, Rusko 10:8, semifinále číslo 1: Nizozemí 0:2, semifinále číslo 2: Itálie 2:0.

ČESKÁ REPUBLIKA: Klára Čejková-Kolací, Natálie Tvrzníková, Magdaléna Kavanová, Michaela Čurillová, Anna Zoulová, Anna Dušková, Marie-Jana Binková, Anežka Bartoňová, Andrea Markvartová, Ema Vodičková, Alexandra Slaná, Robina Burkovičová, Eliška Slaninová, Niko Schwarzingerová, Nikola Brdková, Lenka Bakusová, Klára Pospěchová, trenéři: Petr Mindžak, Václava Čejková-Kolací, Jana Klempířová.