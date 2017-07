Doba stříbrná pokračuje. České softballistky potřetí za sebou získaly na mistrovství Evropy do 16 let stříbro. V Ostravě padly až ve finále po boji s Nizozemkami 2:4. Bezprostředně po duelu byly české hráčky zklamané. Věřily, že před bouřlivým publikem zlato vybojují.

„Teď je to s radostí a zklamáním tak půl na půl,“ přiznal i trenér Petr Mindžak. „Před turnajem, kdybychom věděli, že budeme ve finále, tak bych bral stříbro jako úspěch. Ale že jsme byli tak blízko... To nám přijde škoda.“

Česky v Ostravě odehrály 11 zápasů, prohrály jen dvakrát. V semifinále (0:2) a ve finále (2:4) s Nizozemkami. V nadstavbové skupině je naopak Češky porazit dokázaly (2:0). „O něco lépe zahrát v poli, tak jsme se s nimi ve finále mohli tahat o trošku déle,“ míní trenér. „Pálka byla podobná, ale ony zahrály i těžké situace v poli, které jsme my s lehkým zaváháním nedali.“

720p 360p REKLAMA Stříbrný hattrick. Softballistky v Ostravě padly až ve finále šampionátu • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Roli sehrála i únava. Po prohře v prvním semifinále musely Češky do oprav a v sobotu měly v nohách o zápas víc. Navíc hodně těžký, musely přehrát obhájkyně zlata z Itálie (2:0). „Většinou je to tak, že kdo jde zespoda z opravy, tak to má ve finále těžší a málokdy jej vyhraje,“ připustil Mindžak. „Přetlačit se to dá. Ale když jdete na těžkého soupeře a máte v nohách zápas s Itálií, kterou porazíte až na konci, tak je to náročné.“

Pro české body ve finále doběhly Robina Burkovičová a Magdaléna Kavanová. V začátku čtvrté směny snížily na 2:3, ale Holanďanky v dohrávce přidaly další bod a výhru už nepustily. „Potvrdilo se, že jsou o chloupek lepší, než další týmy,“ říká Petr Mindžak. „Největší rozdíl je v kondici a síle. Ty holky jsou namakanější, jsou víc sportovkyně. Je vidět, že v Holandsku už tlačí i mládež do olympijské přípravy.“

Výsledky českého týmu, základní skupina: Německo 3:0, Slovensko 15:0, čtvrtfinálová skupina: Itálie 3:1, Ukrajina 17:0, Velká Británie 10:0, Německo 8:1, Nizozemí 2:0, Rusko 10:8, semifinále číslo 1: Nizozemí 0:2, semifinále číslo 2: Itálie 2:0, finále: Nizozemí 2:4.

ČESKÁ REPUBLIKA: Klára Čejková-Kolací, Natálie Tvrzníková, Magdaléna Kavanová, Michaela Čurillová, Anna Zoulová, Anna Dušková, Marie-Jana Binková, Anežka Bartoňová, Andrea Markvartová, Ema Vodičková, Alexandra Slaná, Robina Burkovičová, Eliška Slaninová, Niko Schwarzingerová, Nikola Brdková, Lenka Bakusová, Klára Pospěchová, trenéři: Petr Mindžak, Václava Čejková-Kolací, Jana Klempířová.

Konečné pořadí ME: 1. Nizozemí, 2. Česká republika, 3. Itálie, 4. Německo, 5. Velká Británie, 6. Rusko, 7. Ukrajina, 8. Francie, 9. Belgie, 10. Slovensko, 11. Srbsko, 12. Polsko.