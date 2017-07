Nejlépe placení sportovci Slovenska? Sagan až třetí, vítěz není tolik známý

V Česku vládne Petr Čech, ve špičce najdete i Jakuba Voráčka či Michaela Frolíka, ale kdo patří mezi nejlépe placené sportovce Slovenska? Slovenské vydání časopisu Forbes přineslo žebříček nejvíce vydělávajících sportovců, ve kterém zohlednilo jejich hrubé příjmy od července 2016 do června 2017. Vešli se do něj fotbalisté, hokejisté, cyklista a tenistka. Úplný vítěz vás možná překvapí...

Kapitán slovenské fotbalové reprezentace minulý rok v červenci opustil po osmi letech Liverpool a za šest milionů eur přestoupil do tureckého Fenerbahce. V Turecku si sice ročně vydělá o něco méně, ale pořád mu přibylo do rodinné kasy slušných 67,5 milionu korun.

Fotbalového záložníka Neapole nepřehlédnete, ale oproti Vladimíru Weissovi je klubovým srdcařem. V italské Neapoli působí už od roku 2007 a stal se tahounem týmu. I přes velký zájem ostatních velkoklubů, kde by si přišel i na lepší peníze, podepsal novou smlouvu do roku 2020 a od července 2016 vydělal 94,5 milionu korun.

Slovenský brankář nezažil ideální sezonu. V Islanders byl poslán na farmu, ale trápit ho to nemusí. Ještě příští rok mu poběží smlouva na pět milionů dolarů ročně, jenže potom už se v žebříčku boháčů objevit nemusí. Pokud bude chtít pokračovat v NHL, bude muset výrazně snížit své nároky, nebo odejít do Evropy.

Konec kariéry obrovitého zadáka se blíží, ale ještě není na pořadu dne. Čtyřicetiletý obránce je kapitánem Bostonu, kde mu v příští sezoně skončí sedmiletý kontrakt. Tolik peněz už dál nedostane, ale hrát zřejmě bude. Čtvrtou pozici v žebříčku neobhájí, ale do desítky by se měl vejít i nadále.

1. Andrej Sekera (hokej)

Andrej Sekera je nejlépe placeným slovenským sportovcem • Foto Profimedia.cz

Příjem: 5,9 milionu eur (159,3 milionu korun).

Jste překvapeni? Nebudete rozhodně sami. Jméno pracovitého zadáka Edmontonu by na prvním místě asi nikdo netipoval, ale je to tak. A rozhodně právem! Jednatřicetiletý borec patří ke stabilním členům defenzivy, s týmem se podíval do play off a za uplynulý rok si vydělal téměř 160 milionů korun. Stejné peníze by měl pobírat i v příští sezoně, takže se dá předpokládat, že své první místo obhájí.