Judista Ježek v generálce na MS uspěl, v Minsku si vybojoval bronz

Třicetiletý Ježek nejprve porazil Rusa Aliho Tursunova na wazari, následně dvakrát bodoval proti Augustovi Melonimu z Itálie. Ve čtvrtfinále nestačil na Arména Ferdinanda Karapetjana, ale v opravách nejprve zdolal na ipon v prodloužení Rumuna Marcela Cerceu a v duelu o bronz jiného Arména Arsena Ghazarjana.

Ve stejné kategorii do 73 kilogramů obsadil po dvou výhrách dělené deváté místo Jakub Ječmínek. David Pulkrábek skončil ve váze do 60 kilogramů ve 2. kole a Jan Zavadil ve váze do 66 kilogramů prohrál už v prvním souboji stejně jako jediná česká závodnice Jelizaveta Gerasimenková ve váze do 52 kilogramů.