Úspěšná generálka na MS, judisté Ježek a Klammert získali v Minsku bronz

Judisté Jaromír Ježek a David Klammert získali bronzové medaile na Evropském poháru v Minsku. V kvalitně obsazené generálce na mistrovství světa sice Ježek v kategorii do 73 kilogramů prohrál ve čtvrtfinále, následně ale přes opravy vybojoval svou druhou medaili z posledních tří turnajů. V březnu byl stříbrný v Katovicích. Klammert ve váze do 90 kilogramů prohrál jen v semifinále a rovněž navázal na bronz z Katovic.

Třicetiletý Ježek nejprve porazil Rusa Aliho Tursunova na wazari, následně dvakrát bodoval proti Augustovi Melonimu z Itálie. Ve čtvrtfinále nestačil na Arména Ferdinanda Karapetjana, ale v opravách nejprve zdolal na ipon v prodloužení Rumuna Marcela Cerceu a v duelu o bronz jiného Arména Arsena Ghazarjana.

Třiadvacetiletý Klammert vyrovnal své maximum z dospělé kategorie, když nejprve porazil Rusy Alexandra Rosljakova a Alika Džilandzeho na wazari a poté Maďara Szabolcse Krizsana na ipon už po 37 vteřinách. Až v semifinále nestačil na Izraelce Li Kochmana. V boji o bronz ale udolal na wazari Mammadaliho Mehdijeva z Ázerbájdžánu.

Dalším Čechům se už tolik nedařilo. V kategorii do 73 kilogramů obsadil po dvou výhrách dělené deváté místo Jakub Ječmínek. David Pulkrábek skončil ve váze do 60 kilogramů ve 2. kole stejně jako Ivan Petr v kategorii do 81 kilogramů. Jan Zavadil ve váze do 66 kilogramů prohrál už v prvním souboji stejně jako jediná česká závodnice Jelizaveta Gerasimenková ve váze do 52 kilogramů a Jiří Petr ve váze do 90 kilogramů.