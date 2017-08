Baseballisté se chtějí ukázat i před skauty z MLB. Cíl je placka

Čeští baseballisté mají před domácím mistrovstvím Evropy do 23 let vysoké ambice. V Brně chtějí útočit na medaile. „Cíl je placka,“ řekl za všechny chytač Michael Vykoukal. „To je sekundární cíl. Primární cíl je hrát dobrý baseball, náš baseball. A jevit se v dobrém světle, na hřišti i mimo něj.“ Ambice českého týmu podpořila i vydařená generálka s Nizozemím. S nejžhavějším adeptem na evropský titul sehráli Češi dva vyrovnané zápasy v Ostravě. První prohráli 5:6, druhý vyhráli 7:6.

Na evropském šampionátu do 23 let, kam se chystá i řada skautů ze zámořské Major League Baseball, bude bojovat 16 týmů. Kromě Brna a Blanska se zápasy ve skupinách budou hrát i ve slovenské Trnavě a v rakouském Welsu. Český tým má základnu v Brně, kde také bude mistrovství vrcholit.

„Cílem je obhájit první místo z roku 2014,“ neutíká před ambicemi ani Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace. „Ale bude to složité, evropský baseball se vyrovnal, což bude patrné také na tomto turnaji. Nebude nouze o překvapení.“

Čeští baseballisté sehráli v přípravě na domácí ME do 23 let dva zápasy s Nizozemím

V základní skupině se Češi utkají s Litvou (pondělí), Ukrajinou (úterý) a Belgií (středa). Začátky českých zápasů jsou v 19 hodin. Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší, v něm by pak Češi případně narazili na týmy ze skupiny C (Francie, Německo, Gruzie, Slovensko).

Na domácí šampionát se český tým připravuje druhým rokem. V loňské sezoně skončil desátý na mistrovství světa do 23 let v Mexiku. „Do přípravy jsme dali hodně práce, měli hodně soustředění i těžkých zápasů, hodně nám to dalo,“ pochvaloval si Vykoukal. „A poslední zápasy s Nizozemci nám teď ukázaly, že dokážeme bojovat i s nejlepšími. Doufám, že v tom budeme na šampionátu pokračovat.“

ČESKÁ NOMINACE

Nadhazovači: Martin Bareš (Hroši Brno), Filip Čapka a Ondřej Furko (oba Draci Brno), Jan Novák (Kotlářka Praha), Jiří Vavruša (SaBaT Praha), Tomáš Ondra a Ondřej Satoria (oba Arrows Ostrava)

Chytači: Martin Mužík (Kotlářka), Michael Vykoukal (Arrows)

Vnitřní pole: Filip Claus a Vojtěch Menšík (oba Hroši), Martin Červinka (Draci), Filip Smola (Kotlářka)

Vnější pole: Adam Hajtmar (Draci), Marek Chlup (Eagles Praha), Matěj Lázníček (Skokani Olomouc)

Univerzálové: Jakub Grepl (Arrrows), Jakub Ondráček (Hroši)

Trenéři: Pavel Chadim, Richard Dvořák, Jan Jablonka, Vladimír Chlup, John Hussey