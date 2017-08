Šance na MS je velmi malá, připustil Krpálek. S bolestí by to byla hloupost

"Teď budeme čekat, až mi na začátku příštího týdne sundají sádru a uvidíme, co pak ukážou další vyšetření. Zatím moc nemohu říct prognózy," uvedl Krpálek při dnešním setkání s novináři v Hranicích, kde se v pondělí zranil. "Pravděpodobnost, že se to stihne, je ale hodně malá. Samozřejmě bych byl hrozně rád, kdyby to vyšlo, ale tohle není zranění, které je na týden či dva. Pokud by mě to bolelo, tak je hloupost do turnaje jít, protože bych si to mohl jen zhoršit," dodal.

<p>Judista Lukáš Krpálek vinou zranění s největší pravděpodobností přijde o účast na mistrovství světa, i se sádrou ovšem z tiskové konference zvládl odjet autem.</p> Krpálek dostal sádru a (asi) přijde o MS, z tiskovky ale odjel autem

Šestadvacetiletý olympijský vítěz Ria měl jet do Budapešti jako jeden z favoritů nejtěžší váhové kategorie, ve které letos vyhrál už dva turnaje a patří mu čtvrté místo ve světovém žebříčku. Má za sebou náročnou přípravu, která měla být završena na soustředění v Hranicích.

"Jenže hned při prvním tréninku došlo ke zranění. Došlapoval jsem na nohu, kterou mi zrovna soupeř podmetal, takže se mi vymkla. Jel jsem do nemocnice, kde mi po vyšetření řekli, že jsou tam přetrhané vazy. Hodně to mrzí, že to přišlo takhle na konci náročné přípravy, ale to se prostě stává," prohlásil Krpálek.

Stejný kotník ho už připravil v roce 2009 o start na mistrovství Evropy, což měl být tehdy jeho první velký turnaj v dospělé kategorii. Od té doby vždy na ME, MS či olympiádě zápasil. "Naposledy na velkém turnaji nestartoval v roce 2009, takže pokud přijde o turnaj po takové době, tak se z toho nezhroutíme," řekl reprezentační kouč Petr Lacina.

Ten se sice šance na Krpálkův start nevzdává, ale zároveň nehodlá nic riskovat. "Je třeba vzít v potaz, kolik váží jeho soupeři. Takže kdyby byla nedůvěra ve zraněnou nohu, tak by nebylo rozumné nastoupit. Převládá rozum. Když o to přijde, tak se nic nestane. Lukášovým cílem je olympijská kvalifikace a pak start v Tokiu," připomněl, že důležitější bude příští rok, kdy v květnu startuje olympijská kvalifikace.

<p><span>Olympijský vítěz Ria Lukáš Krpálek vyhrál turnaj Grand Prix v Číně a v Japonsku absolvoval tréninkový kemp. Nyní se koncentruje na mistrovství světa a přípravu si zpestřil na judistickém kempu v Jesenici u Rokycan, kde předával dětem věku 10 až 15 let zkušenosti olympijského vítěze. S 13letým Janem Kačírkem se pak utkal...<br /></span></p> Krpálkovo zlato přitáhlo děti k judu! Šampion z Ria se nechal složit od 13letého kluka

Oba se shodují, že pokud se noha zázračně rychle napraví tak, aby mohl v Budapešti startovat, tak absence na závěrečném soustředění nebude mít na Krpálkovu výkonnost vliv. "Budu se udržovat v kondici, z tréninku úplně nevypadnu. Problém by spíše byla psychika, že se o to zranění pak člověk bojí, což se na žíněnce může projevit," připustil Krpálek.

Každopádně počítá s tím, že na mistrovství světa odcestuje i v roli diváka, pokud mu zranění nedovolí nastoupit na žíněnku. "Rozhodně tam pojedu alespoň podpořit naše reprezentanty a podívat se na své soupeře," dodal.