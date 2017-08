Potvrzeno! Krpálek se kvůli zranění kotníku odhlásil z mistrovství světa

"Doufal jsem, že by to mohlo být dobré. Kdyby se to konalo o týden později, tak by se to s velkým riskem možná dalo, ale tato zranění se normálně léčí šest až osm týdnů," řekl Krpálek na dnešní tiskové konferenci.

"Za týden se to určitě zlepší, ale ne tolik, aby mě to neomezovalo a mohl jsem se v pohodě prát. Takže jsem se rozhodl odstoupit. Bude to lepší směrem do budoucna," dodal.

Šestadvacetiletý olympijský vítěz a bývalý mistr světa i Evropy ve váze do 100 kilogramů měl být v Budapešti jedním z favoritů nejtěžší váhové kategorie nad 100 kilogramů. Do té přestoupil letos, vyhrál už dva turnaje a byl bronzový na mistrovství Evropy. Ve světovém žebříčku mu patří třetí místo.

Jenže na závěrečném soustředění v Hranicích na Moravě si 14. srpna při tréninku způsobil zranění kotníku a vyšetření odhalilo přetržené vazy. I přes speciální péči lékařů nebylo možné za 18 dní uzdravit nohu natolik, aby Krpálek mohl v Budapešti startovat.

"Každý den jsem byl u profesora Koláře na rehabilitace, elektroléčby, injekce. Od minulého týdne se udělal obrovský pokrok, ve středu jsem odhodil berle a už začínám pomalu chodit. Ale není to ve fázi, abych mohl nastoupit," popsal Krpálek.

Stejný kotník ho už připravil v roce 2009 o start na mistrovství Evropy. Od té doby vždy na ME, MS či olympiádě zápasil.