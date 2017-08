Zástupci sportu: Vláda se snažila, ale moc věcí se jí nepovedlo

Stávající systém financování klubů, který prosazovala zejména bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), není podle některých odborníků ideální. Ministerstvo se snažilo podpořit kluby prostřednictvím programu VIII, který směřoval peníze přímo do nich, aniž by je přerozdělovaly svazy. Vyplacená částka se odvíjela od počtu sportovců. "Současný systém nahrával manipulacím, kdy se uměle sbíraly podpisy údajných sportovců a ministerstvo na základě těchto seznamů podporu vyplácelo," řekla ČTK právnička neziskové organizace Transparency International Sylvie Kloboučková.

Těmto nesrovnalostem by podle ní měly předcházet sportovní rejstříky, které by měly vzniknout podle novelizovaného zákona o sportu. Nová úprava zavádí i koncepce rozvoje sportu, které mají povinnost zpracovat kraje a obce, do poloviny příštího roku. "V zákoně to vypadá skvěle a nadějně, nicméně upřímně se obávám, jak budou opatření fungovat v praxi," podotkla Kloboučková. Rejstříky mají začít fungovat od začátku příštího roku a ministerstvo má podle ní velký problém s jejich praktických fungováním. "Rejstřík je klíčový pro transparentní rozdělování prostředků tak, aby se předešlo situacím, jako je stávající policejní vyšetřování (sportovních dotací)," uvedl šéf Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval.

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta současný systém nastavený v rámci programu VIII pochválil. Nemyslí si, že by vyplácení dotací přímo klubům v závislosti na počtu dětí nahrávalo manipulacím. "Česká unie sportu jako jediný sportovní spolek v České republice disponuje funkčním a transparentním registračním systémem milionu svých členů, který je dostupný online na internetu a snadno kontrolovatelný na základě rodného čísla," upozornil.

Podle Kejvala je pro financování klubů klíčové financování ze strany měst a obcí. Novela loterijního zákona ale tuto podporu snížila a financování sportu z více zdrojů měl řešit nový zákon o podpoře sportu. Nastavený systém byl přitom podle starostky Sokola Hany Moučkové zcela transparentní a podporovalo ho celé sportovní prostředí. Nedokončení nového zákona o sportu považuje za největší neúspěch koalice ČSSD, ANO a lidovců, protože údajně nechává sportovce v nejistotě, co bude dál.

V průběhu volebního období se ve sportu snížily také příjmy od sponzorů. "Pomohly by daňové úlevy a hlavně opatření k uplatnění společenské odpovědnosti firem, jak je to obvyklé všude na světě," řekl ČTK Jansta. V takovém systému musí firmy podporovat neziskové aktivity včetně sportu, pokud chtějí získat zakázky od státu. S jedinou aktivitou v této oblasti údajně přišel Kejval, vláda v tom žádný krok neudělala.

Jednou z mála pozitivních věcí, které se vládě povedlo podpořit, je podle šéfa českých olympioniků spuštění programu na podporu druhé kariéry vrcholových sportovců. Pomáhá jim po skončení jejich aktivní činnosti zařadit se do pracovního procesu. Sportovci dostávají například finanční prostředky na studium či rekvalifikační kurzy. "Jsme na začátku, ale program má všechny předpoklady se úspěšně rozvíjet," dodal Kejval.

Pozitivně vidí sportovci také loni schválený strategický dokument Koncepce podpory sportu 2016-2025. Jeho naplňování ale zatím nedokážou hodnotit.