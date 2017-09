Český judista Klammert na MS skončil devátý, porazil světovou dvojku

Třiadvacetiletý Klammert měl v 1. kole volný los. Ve druhém vyzval až 150. judistu světového žebříčku Mihaila Marchitana ze Spojených arabských emirátů a přes počáteční potíže jej porazil. Po soupeřově útoku musel Klammert při pádu namáhat poraněná žebra a vytáčet se, aby nedovolil Marchitanovi bodovat. Pak si počkal na sokovu chybu, dostal se mu na tělo a po otočce položil Marchitana na záda.

Ve třetím kole byl velkým outsiderem proti favorizovanému Francouzovi, ale sebevědomí mu zvedla překvapivá výhra nad Clergetem ze soutěže družstev na letošním evropském šampionátu. A i na tatami předvedl, že se soupeře nebojí. Od začátku byl aktivnější, donutil Francouze ke dvěma trestům a nakonec se mu podařil i jeden z útoků obodovaný wazari. Vybojoval tak jedno z největších vítězství své zatím krátké kariéry.

"Je to výborný judista a jediné, co jsem proti němu mohl udělat, bylo se s ním jít řezat do krve a na maximum. A to jsem udělal. K ničemu jsem ho nepustil, donutil jsem ho k chybě a odkontroval jsem," uvedl Klammert v rozhovoru s českými novináři v Budapešti. "Do puntíku jsem splnil taktický plán, co jsme si dali s trenérem, a ukázalo se, že i světová dvojka jde porazit," dodal.

V osmifinále narazil na světovou devatenáctku Margianiho a opět předváděl velmi dobrý taktický výkon a snažil se kontrovat. Jenže 15 vteřin před koncem dovolil soupeři získat wazari a už neměl čas na odpověď.

"Cítil jsem, že ho mohu na tělo hodit. Měli jsme tam dlouhou zteč. On mě ale odkontroval a přetáhl to na svou stranu," litoval Klammert. "Bylo to mé první mistrovství světa, užíval jsem si to od začátku. Dostat se takhle daleko a porazit světovou dvojku je skvělé. Bohužel to už dál nevyšlo. Ale je to další zkušenost a poučím se z chyb, které jsem udělal," dodal.

Děleným devátým místem vyrovnal Klammert výsledek Ivana Petra z váhy do 81 kilogramů. Lepší byl na šampionátu jen Pavel Petřikov, který obsadil páté místo ve váze do 60 kg.