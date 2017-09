Jako lézt po omítce. Sci-fi. Horolezci žasnou nad výkonem Adama Ondry

„I pro mě je to nepochopitelné, a to se v lezení trochu pohybuju,“ oceňuje historický počin Radek Jaroš, který se specializuje na lezení ve velehorách (jako první Čech a patnáctý na světě vystoupil na všechny osmitisícovky bez použití kyslíku), kdežto Adam Ondra na skalní lezení. Přesto ví, jakého úspěchu rodák z Brna dosáhl.

„Já jsem v naší horolezecké terminologii maratonec, Adam Ondra stovkař,“ vysvětluje rozdíl Jaroš. Momentálně je v Austrálii, kde si v rámci projektu Koruna planety (zdolání nejvyšších hor sedmi kontinentů) v minulém týdnu odškrtnul Mount Kosciuszko, přesto i tam rychle dolétla zpráva o historickém přelezu Adama Ondry, který po velkých přípravách jako první člověk na světě vylezl cestu o obtížnosti 9c.

„Pro lidi, kteří to vůbec neznají, je to něco jako lezení na omítnutém baráku břízolitem. Klobouk dolů, je to úžasné,“ chválí Jaroš.

„Jsem hrdá na to, že cestu této obtížnosti vylezl Čech jako první a že doma máme takového borce. Pro mě je to něco jako sci-fi, výkon z říše snů,“ přidává se Alena Čepelková, jedna z nejúspěšnějších horolezkyň v 80. letech 20. století a v letech 2005 - 2009 předsedkyně Českého horolezeckého svazu.

„Adam Ondra je fenomén, což o něm tvrdím už od té doby, co přišel do Světového poháru a jako mladík porážel chlapy. V tomto segmentu lezení je to výjimečný člověk, něco jako Usain Bolt v atletice na stovku. 9c nebude konečný stupeň nikdy, vždy budou lidé, kteří to budou někam posunovat,“ myslí si Jaroš.

Hranice možného

A další úspěšný český horolezec Marek Holeček souhlasí. „Hranice lidských možností jsou otázkou představivosti. Ale předehnat ho, to bude stát úsilí a asi si počkáme a je ve hvězdách, jak dlouho to bude trvat. Je to parádní výkon. Krásná práce, co se týká lidského snažení a posouvání lidských hranic. Dosáhl na metu jako nikdo před ním. On tahá ten špagát sportovního lezení,“ tvrdí Holeček, jenž v létě absolvoval unikátní prvovýstup jihozápadní stěnou na vrchol jedenácté nejvyšší hory světa Gašerbrum I.

„Wolfgang Güllich dal jako první 9a a trvalo dlouhou dobu, než se to znovu posunulo. Teď Adam Ondra dal 9c a myslím, že třeba za dvacet let se to zase posune. Cesty se možná budou dělat delší, více na vytrvalost, myslím totiž, že menší chyty už moc držet nejdou, půjde spíše o řetězení těžkých kroků,“ myslí si Holeček.

Sám Adam Ondra popsal, jak by asi vypadala cesta ještě o stupínek těžší 9c+. „Kdybych měl říci, jak by to mohlo vypadat, tak kdybych vylezl na konec Project Hard, tak bych musel vylézt ještě dalších deset metrů velmi těžkého lezení. A teď jsem dolezl na konec opravdu naprosto vyčerpán,“ přiznala světová jednička ve skalním lezení.

„Těším se na to, až to po něm někdo přeleze a dá to trochu do hranic možného a nemožného. Jestli to jde ještě posunout? Myslím, že to možná Adam posunul třeba již nyní a až to po něm přelezou další lidé, třeba tomu ještě dají vyšší stupeň o to znaménko plus,“ naráží Alena Čepelková na pověstnou přísnost Adama Ondry při hodnocení obtížnosti jednotlivých cest.

„To si opravdu nemyslím. Vzhledem k tomu, že klasifikace jsou subjektivní a každému lezci sedí něco jiného, je dobré, aby se vyvarovalo nějakým nedorozuměním, jednotlivé rozdíly mezi klasifikacemi musí být poměrně velké a znatelné. I s tím jsem operoval, že to neznamená, že když je něco těžší než 9b+, že to automaticky musí být 9c,“ uzavřel s úsměvem Adam Ondra, který v anketě pořádané Sport Magazínem, ve které volí nejúspěšnějšího sportovce roku sami sportovci, skončil za rok 2016 na 10. místě za Barborou Špotákovou. Teď si řekl o ještě lepší umístění.