Medailové žně v Nymburce. Juniorští nohejbalisté vybojovali pět titulů

Ruku na srdce, čekalo se to. Zejména při aktuální (ne)formě a personální nouzi svých úhlavních rivalů ze Slovenska. Právě Slováci se stali největším poraženým, když pět ze šesti finále se muselo obejít od jejich účasti. Na jejich post se měli natlačit zejména zástupci Rumunska, ale ti přes velmi dobrý projev nakonec do finále nepronikli ani v jediné kategorii.

Naopak Jižní Korea prokázala, že vzhledem k masivní základně velmi podobného sportu jokgu má kam sáhnout, přivezla velmi šikovné borce a po zásluze obsadila celkově druhou příčku mezi juniory. Slovenské hráče a hráčky v celkovém hodnocení předstihli i zástupci Maďarska a Švýcarska. Pozitivem je start i úsilí nováčků, kteří do Nymburka dorazili. Díky tomu se tak na šampionátu představilo celkem tucet výprav ze tří světadílů.

"Určitě bychom zde našli několik juniorů, kteří by mohli okamžitě hrát v naší extralize. Překvapili mě ale i hráči z nových zemí. Pokud se tomu budou intenzivně věnovat, mohou časem hrát i o medaili. Z tohoto pohledu mě mile překvapila třeba Itálie, která zde měla výpravu juniorů i žen. A také Španělsko. Z Asie zmíním Írák. Mezi špičkovými týmy šli bezesporu dolů Slováci. Není to ale nic nečekaného, je to spíše pokračování trendu z předešlého šampionátu."

Medailový zisk zemí - celkově 1. Česko 5-0-1 2. Maďarsko 1-1-1 3.-4. Jižní Korea a Švýcarsko 0-2-1 5. Slovensko 0-1-1 6. Rumunsko 0-0-1

"Otázkou je, zda tento trend nebude pokračovat dál. Velmi dobře se prezentovala Jižní Korea, když hrála, byli všichni nadšení. Je to obrovské oživení. Co se týká disciplín, největší konkurence je mezi singlisty a singlistkami. Tam útok na síti prakticky není, rozhoduje hra v poli, nahrávky a rozmisťování míčů. Naučit se dobře útočit na síti, blokovat, to je dlouhodobá záležitost. Co se týká pravidel, znovu se ukázalo, že dva dopady míče jsou pro tyto dvě kategorie optimální. Nechci říci, že by většina zemí hrála hůře na jeden dopad, ale rozhodně od lepších týmů odkoukají technické finesy a brzy se je naučí," zhodnotil akci Vlastimil Stehlík, předseda technické komise mezinárodní federace UNIF.

Obhajoba zlaté trojkoruny je počinem, který je už brán v české juniorce za samozřejmost. Klade to nemalý tlak právě i na trenéra. MICHAL DOUCEK však mohl být spokojen, sada tří zlatých medailí je i z tohoto šampionátu. "Myslím, že až na drobné výjimky jsme splnili to, co jsme chtěli. Nemám na mysli pouze výsledkově, hlavně herně. Vyjma sobotního semifinálového dne, kde se nervozita trochu projevila, to kluci všechno zvládli bravurně," byl trenérův komentář.