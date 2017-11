Senzační skalp! Ostrava v Lize mistrů zdolala lídra a myslí na postup

„Už jsem jednou porazil i Timo Bolla, tak teď mám další skalp hráče světové desítky,“ radoval se Tregler. „Mám z toho obrovskou radost. Zvlášť, když jsme nakonec celé utkání vyhráli.“

Tregler už přitom prohrával 0:2 na sety. V prvním nevyužil setbol, koncovku ztratil. A ve třetím ztrácel 1:4. Přesto dokázal před skvělými fanoušky bitvu otočit. „Ve třetím setu jsem musel něco změnit, proto jsem začal hrát agresivněji, přitom jsem méně kazil,“ popisoval stolní tenista. „Když jsem přečkal ve výměně první dva míčky, dalo se s ním hrát. Tohle platí téměř o všech soupeřích.“

Ostravský tým nastartoval v prvním duelu řecký obranář Panagiotis Gionis. Také v pěti setech porazil Brazilce Hugo Calderana. „Tohle bylo moc důležité, protože v prvním utkání v Německu byl výsledek přesně opačný,“ potěšilo trenéra Petra Korbela. „Věděli jsme, že Panos si na Calderanu věří, hrálo se jinými míčky, v jiném prostředí a to je většinou výhoda pro obranáře. Byl to skvělý vstup do utkání.“

Druhý bod přidal Tomáš Tregler a vítězný třetí Aleksandar Karakaševič. Porazil Jakuba Dyjase z Polska. „Prostě bomba!“ radoval se Korbel. „Nejde udělat ve skupině lepší výsledek, než porazit Ochsenhausen 3:0. Fantasticky zahrál Tomáš Tregler, který otočil zápas proti Gauzymu. V Lize mistrů je to prostě pan hráč. Moc bych mu přál, aby tento svůj potenciál potvrdil i na nějakém velkém turnaji, má na to.“

Ostravský tým se tak po 4. kole drží na druhém postupovém místě ve skupině C. Zbývají mu odehrát dva zápasy. Doma s rakouským Welsem a ve Francii s La Romagne. „Jsme na koni, za týden nás čeká Wels. Budeme hrát v jiné hale (29. listopadu, 18 hodin, hala Sareza na Hrušovské ulici), ale věřím, že bude plno,“ dodal Petr Korbel.

TTC OSTRAVA 2016 – TTF LIEBHERR OCHSENHAUSEN 3:0

Gionis – Calderano 3:2 (9, -8, 8, -10, 5)

Tregler – Gauzy 3:2 (-12, -8, 9, 10, 9)

Karakaševič – Dyjas 3:2 (-3, 9, 10, -9, 7)

TABULKA SKUPINY C

1. Ochsenhausen 4 3 1 9:5 7 2. Ostrava 4 2 2 8:6 6 3. La Romagne 3 2 1 6:6 5 4. Wels 3 0 3 3:9 3

(postupují první dva)