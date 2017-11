Zátěž a motivace! Marian Jelínek a další kapacity budou mluvit o dětských sportovcích

„Děláme tyhle akce, aby se trenéři ze všech sportů nejen vzdělávali, ale pracovali s našimi dětmi tak, jak se má,“ říká Kamil Tobiáš, bývalý hlavní kouč fotbalové Příbrami a dlouholetý mládežnický trenér, který přednášku pořádá společně s Petrem Požárkem, trenérem Jihočeské fotbalové akademie.



„Práce s mládeží je krásná v tom, že je velmi brzy vidět pokrok, který ty děti udělají. Od nejmenších v pohybové kultuře, koordinaci, až po dorostence třeba v kombinaci a taktice. Alespoň takové mám zkušenosti já. A další velké plus je, že pokud děti samy vidí, že se zlepšují, probouzí se v nich obrovská motivace a chuť,“ říká Tobiáš.



Právě to budou dva pilíře celé přednášky, která se na univerzitě v Českých Budějovicích uskuteční 25. ledna, a bude přístupná trenérům ze všech sportů, a ti, kteří spadají pod FAČR nebo ČSLH, to bude považováno jako absolvovaný kurz za čtyři kredity.



Nejdřív si vezme slovo doktor Jaroslav Havlíček na téma správné zatěžování mladých sportovců, kdy bude řeč o vývojové a zátěžové fyziologii dětí.



„Znám ho už ze studia licence UEFA PRO. Ztotožňuji se s jeho názory a podle mě by měli alespoň jednu jeho přednášku slyšet všichni trenéři, kteří se pohybují u mládeže,“ vyzývá Tobiáš.



Pak přijde na řadu Marian Jelínek, který bude hovořit o motivaci jako součásti výchovy mladých sportovců. „Marian se snaží nacházet metody, jak dostat ze sportovce víc energie, než jen tu, kterou má fyzicky a technicky natrénovanou,“ vypráví o současném kouči budějovického Motoru.



Přednáška začne v pět odpoledne, končit se má kolem půl desáté.