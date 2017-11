Historický průlom. Česká stolní tenistka bude hrát na „Turnaji mistrů“

„Je to absolutní bomba, že se nám podařilo kvalifikovat na tento turnaj,“ radovala se Matelová. „Máme za sebou neskutečně těžkou sezonu, ale tohle byla obrovská výzva. Jsem pyšná, že se nám to povedlo.“

Grand Finals je pro stolní tenisty stejně prestižní akce jako Turnaj mistrů pro tenisty. Dotace je milion amerických dolarů a právo účasti má pouze šestnáct nejlepších mužů a žen ve dvouhrách a osm párů ve čtyřhrách podle žebříčku seriálu World Tour.

Matelová s Balážovou účast potvrdily na nedávném Swedish Open, kde se probojovaly do druhého kola. Nejlepší výsledek zaznamenaly už v únoru na turnaji kategorie Platinum v Kataru. Tam postoupily až do semifinále. Pak ovšem musela Balážová na operaci s nohou.

„Netrpělivé jsme nebyly, pro Báru ale bylo strašně důležité udělat ten krok a jít na operaci, která vlastně byla hned měsíc po turnaji v Kataru,“ líčí Matelová. „Byly jsme v neustálém kontaktu. Navzájem jsme se podpořily. Přišly jsme sice o mistrovství světa v Düsseldorfu, ale pak se vše začalo obracet k lepšímu. Po jejím návratu se naše hra zlepšovala, body jsme sbíraly velmi pomalu, ale ve finiši to naštěstí stačilo.“

V konečném žebříčku World Tour se sice Maletová s Balážovou umístily jako druhý nejlepší evropský pár na třináctém místě, ale pět párů před nimi nesplnilo podmínku o minimálním počtu čtyř startů v kalendářním roce. A bylo z toho osmé postupové místo.

„Chceme si turnaj strašně moc užít a samozřejmě se pokusíme uhrát co nejlepší výsledek,“ těší se Matelová. „Všechny páry, které se kvalifikovaly, jsou velmi silné a my se pokusíme překvapit. Je to zcela výjimečný turnaj a myslím, že nám ještě nedošlo, co se nám povedlo. Součástí Grand Final je i Gala večer ITTF a už se velmi do Astany těšíme.“