Íránský zápasník vzdal duel kvůli Izraelci. Musíš prohrát, křičel trenér

Íránský zápasník Ali Réza Karímí na příkaz svého trenéra vzdal na mistrovství světa do 23 let osmifinálový duel, neboť by se v dalším kole střetl se soupeřem z Izraele. Írán stát Izrael neuznává a zakazuje svým sportovcům utkávat se s izraelskými protivníky.