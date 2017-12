Panasonic LUMIX G80 – pro špičkové fotky a 4K videa bez kompromisů

„Žij bez omezení, hranice existují jen ve tvé hlavě.“ Kdo se v životě řídí tímto krédem, ten bude charakterem nového Géčka přímo nadšen. Panasonic LUMIX G80 je špičkový fotoaparát s výměnnými objektivy a zároveň plnohodnotná 4K videokamera profesionálních parametrů. Lehké, kompaktní tělo vás nebude omezovat v pohybu a odolná konstrukce neselže ani v extrémních klimatických podmínkách. Je pouze na vás, co preferujete – velkou svobodu v tom, jak a co chcete fotit či natáčet, podtrhuje i nejširší nabídka výměnných objektivů na trhu: makro, tele, portréťák, univerzály na street fotografii, pevná skla nebo objektivy se zaměřením na video. Pro každou příležitost a pro každý styl si najdete to pravé sklo!

Foto Panasonic

LUMIX G80, stejně tak jako ostatní nové fotoaparáty řady Lumix G, nabízí kromě standardních foto a video funkcí i takzvané 4K funkce. Ty vám pomohou pořídit i takové fotky, kterých dříve bylo možné docílit jen v náročné postprodukci a to ve výsledné velikosti 16MPIX (4K):

-s funkcí Post Focus můžete výběr ostření klidně změnit i dodatečně po vytvoření snímku. Stačí si otevřít pořízenou fotografii v náhledovém režimu, prstem na displeji fotoaparátu vybrat objekt, který chcete mít ostrý a tuto „nově zaostřenou“ fotografii uložit uložit.

-funkce Focus Stacking zase vyfotí sérii snímků se zaostřením na různá místa (různé hloubky ostrosti) s různým nastavením clony a pak je složí dohromady. Poté si v náhledovém režimu můžete vybrat několik objektů (hloubek ostrosti) ve fotografii, které chcete mít ostré. Jako příklad poslouží fotografie rybářského prutu foceného ve směru objektivu fotoaparátu. S normálním fotoaparátem by nebylo možné zajistit, aby prut byl dokonale ostrý po celé své délce. S Focus Stackingem toho docílíte při prohlížení fotografií pár kliknutími na displej fotoaparátu.

Foto Panasonic

-Stalo se vám někdy, že jste nestihli včas zmáčknout spoušť a „momentka“ vám utekla? Díky funkci 4K Pre burst se vám to již nestane. Tato funkce totiž kontinuálně ukládá 30 snímků před zmáčknutím spouště. Pokud tedy zmáčknete spoušť pozdě, stačí si vybrat některé z 30 fotek, které LUMIX GX800 uložil ještě před vaším „opožděným“ povelem k akci.

Své zážitky můžete zvěčnit i do velkolepých videozáznamů v rozlišení 4K. LUMIX G80 je vážně návykový a je určen pro GENERATION FREEDOM, která se nechce nechat omezovat technikou. Zachyťte své snímky a videa přesně tak, jak chcete! Do letošních Vánoc navíc platí u vybraných prodejců akce, kdy každý, kdo si LUMIX G80 pořídí, dostane k zdarma i vysoce světelný portrétní objektiv 25mm/f1,7 ASPH a originální Lumix fotobrašnu.