Federer ve 3. kole? Štěstí na los mám odmala, povzdechl si Berdych

Třetí kolo Federer, osmifinále Nišikori, čtvrtfinále Murray. Zlomyslnější los jste ani mít nemohl, že?

„Mě to absolutně nepřekvapuje. Štěstí na los mě provází odmala. Když můžu dostat Federera, tak ho dostanu. Samozřejmě do třetího kola musím ještě postoupit, což taky není nějaká legrace. Bude to opravdu ostrý start. Nakonec jsem ještě čekal, že mi do prvního kola dolosují z kvalifikantů Radka (Štěpánka) a už by to bylo úplně komplet. Ale lepší pro nás oba, že na sebe nejdeme.“

Přesto je los přísný. Pamatujete nějaký horší?

„Jednou se mi to tady sešlo od druhého kola: Kohlschreiber, Gasquet, Verdasco, Djokovič. To byla dost hustá palba. Často se něco podobného naskytne. Ale Roger ve třetím kole je za dlouhou dobu nejspecifičtější věc, jaká mě potkala. Pokud se tedy ve třetím kole utkáme. On taky dlouho nehrál, není sranda naskočit hned do grandslamu, do zápasu na tři vítězné sety.“

Předloni jste v Melbourne porazil Nadala, který se podobně vracel po dlouhé pauze. To je povzbuzení ne?

„To je pravda. Třeba by se to mohlo zopakovat. To by bylo fajn. Nikdy tak daleko dopředu nemluvím, ale teď se to nabízí. Nemá cenu to obcházet. Už mám dost roků na to, abych věděl, jak se s takovým zápasem porvat. Nejdřív musím zvládnout dva soupeře. A pak se ukáže. Možná je lepší, když s ním člověk hraje dřív. Později by byl rozehranější, měl by větší sebevědomí.“

Před sezonou jste si hodně sliboval od předělaného podání. Servírujete teď jednodušším pohybem a především s nižším nadhozem. Jak vám úder funguje?

„Zatím dobře. V pohodě. Nestává se, že bych se v zápase najednou ztratil. Že bych o něm musel přemýšlet a něco řešit. Podařilo se mi se změnou sžít. V Dauhá jsem hrál proti Tsongovi a dost foukalo, s čímž jsem dřív bojoval. A statistky jsem měl parádní. Do takových podmínek je to velké plus. Víc se ukáže časem, dlouhodobě mi to může hodně pomoct. Byl to správný krok.“

Zkoušíte hrát i extra agresivně. Oblíbil jste si opět tenhle styl?

„Cítím se v něm naprosto přirozeně, není tam nic, co bych dělal proti své vůli nebo nad tím musel extra přemýšlet. Samozřejmě ještě v daný moment udělám některá špatná rozhodnutí, ale to už jsou detaily, ke kterým by se člověk ani nedostal, kdyby tohle nezkoušel. Je třeba tyhle situace opakovat a opakovat. Tohle může být časem jen lepší.“

