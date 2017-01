Mrákoty, ošetřování, pak výhra. Počasí mě dostalo, řekla Plíšková

PŘÍMO Z MELBOURNE | V tom vedru na ni šly mrákoty, po druhém setu musela odejít z kurtu, pak jí lékař měřil tlak. Drsný zápas 1. kola Australian Open má v nohách Kristýna Plíšková. Hrábla si na dno, o to víc se počítá, že z dvorce odešla jako vítězka. Švýcarku Victorii Golubicovou přemohla 6:3, 2:6, 6:4 za 2 hodiny a 7 minut.

Byl to duel o vůli?

„Hodně! Byla jsem vyčerpaná, počasí mě trošku dostalo. Druhý set jsem se skoro nehnula.“

Dají se popsat ty stavy?

„Prospěla mi pauza po druhém setu, kdy jsem šla na záchod a zavolala si doktora. Dokázala jsem se soustředit aspoň na servis. To vedro mě zaskočilo. Na posledních turnajích v Číně ani v Hobartu takhle nebylo. Připadala jsem si jako v šoku.“

Šly na vás mrákoty?

„No, vůbec jsem neměla energii na víc než dva míče. Z horka mi byla pak zima.“

Pomohly vám nějaké pilulky?

„Prášky jsem nedostala. Naštěstí jsem ještě nedostala křeče. Zabrala asi sůl a hlavně čistá voda, což mi poradil doktor. Pořád jsem si brala nějaké ty gely a cukry a banány, až mi z toho bylo blbě.“

Jste k podobným potížím náchylnější?

„Jo, párkrát se mi to stalo. Přes léto si obvykle zvyknu na horko, ale když mě to přepadne takhle náhle, trošku mě to sundá.“

Na kurtu jste se mezi výměnami opírala o plot. Hledala jste stín?

„Na jedné straně byl, na druhé bohužel ne. Potřebovala jsem využít každou vteřinu mezi výměnami.“

Neprotestovala soupeřka?

„Chápu, jestli byla naštvaná. Já bych v její pozici byla taky. Ale potřebovala jsem vyhrát a bylo mi jedno, co se děje na druhé straně. Hrajeme spolu debla, takže jsme docela kámošky. Nevím, jak to vzala. A je mi vlastně jedno, co si myslí.“

U sítě ale nevypadala zvlášť nakvašeně?

„Ne, myslím, že bude v pohodě. Moje chování bylo pochopitelné. Každý si zavolá na kurt pomoc, když nemůže. To mohla čekat.“

Je vítězství cennější, když jste kvůli němu musela tolik trpět?

„Určitě. Ještě minulý rok jsem tyhle vyrovnané zápasy většinou prohrávala. Udělala jsem velký pokrok při zvládání situací, ve kterých nejsem úplně fit, ve kterých se mi nedaří.“

V dalším kole vás čeká Rumunka Beguová, což není neporazitelná sokyně, souhlasíte?

„Je to hratelné. Loni jsem s ní blbě prohrála v Miami. Takže jí mám co vracet. Má víc zbraní než Golubicová. Přesto záleží hlavně na mé hře. Ve středu se má ochladit. Tak snad to klapne.“