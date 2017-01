Štěpánka dostala na grandslam i paráda: Byl to jeden ze životních úderů

Štěpánek v závěrečném kole kvalifikace, kde byl díky 102. místu na světě nejvýše nasazeným borcem, porazil domácího tenistu Johna-Patricka Smitha 6:2, 6:4. Hladký průběh a kontrola průběhu utkání vlila Štěpánkovi do žil maximální seběvědomí a chuť bavit sebe i stovky přihlížejících diváků.

38letý Čech byl jediný gem od postupu do hlavní soutěže a hrál zcela uvolněně. Když mu soupeř zahrál volej přesně pod nohy, Štěpánek zareagoval forhendovou ekvilibristikou mezi nohama a Smithe neskutečně prohodil.

„Předvedl jsem jeden z nejlepších úderů, co se mi kdy povedl,“ svěřil se karvinský rodák bezprostředně po utkání. K tenisové parádě se Štěpánek vrátil ještě v pondělí.

"Já už tady mám dobu večerníčku, tak si to pouštím před spaním, i když věřím, že další životní údery ještě přijdou," napsal na svůj oficiální facebookový profil.

O dechberoucím úderu promluvil i pro server tenisovýsvět.cz. „Na tohle musí být hráč fakt v pohodě. Já jsem měl brejk navíc a přeběhl jsem balon, takže už to pak byl spíš instinkt než úmysl. Trefil jsem to ale úplně neuvěřitelně a dneska to asi bude můj highlight,“ nechal se slyšet nejstarší kvalifikant na grandslamu od roku 1977, kdy se do hlavní soutěže rovněž na Australian Open dostal dvaačtyřicetiletý Mal Anderson.

Gem na returnu sice nakonec prohrál, ale v následující hře otočil nepříznivý stav 0-30 a mohl se radovat z vítězství a postupu. Skalp Smithe byl pro Štěpánka devatenáctou kvalifikační výhru v řadě.

Co bude dál? V úvodním kole hlavní soutěže se dvojnásobný daviscupový vítěz utká v noci z pondělí na úterý s Dmitrijem Tursunovem z Ruska, nad nímž ze tří vzájemných zápasů dokázal vyhrát jen před deseti lety v Moskvě.

Obhájí Štěpánek loňskou účast ve druhém kole?