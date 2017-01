Zázrak Šafářové. Devět odvrácených mečbolů je osobák, jásala

PŘÍMO Z MELBOURNE | Měla devět životů jak kočka. Přesně tolik mečbolů odvrátila v urputné bitvě 1. kola Australian Open Lucie Šafářová. Belgičanku Yaninu Wickmayerovou přemohla 3:6, 7:6 (7), 6:1 a dočkala se zápasu, jenž by ji mohl nakopnout do sezony. Jenže ouha, brzy třicetiletou hráčku čeká jako odměna ze heroické představení ve druhém kole Serena Williamsová.

S Wickameyerovou jste ve druhé sadě prohrávala 5:6 a 0:40 při svém podání, v tiebreaku to bylo zase 3:6. Počítala jste mečboly?

„Ne.“

Víte, kolik jich bylo?

„Slyšela jsem, že devět.“

Co vám šlo hlavou, když jste byla na pokraji vyřazení?

„Když jsem byla dole 0:40 při svém podání a čelila třem brejkbolům za sebou, což je fakt hodně, řekla jsem si: OK, dám všechno do servisu a půjdu si pro body. To bylo všechno, co jsem mohla dělat. Jeden jsem zvládla, pak ale přišly další a další.“

Byl jeden z odvrácených mečbolů výraznější než ostatní?

„Jeden mečbol, na který jsem zabila forhend po lajně, byl ale hodně těsný. Vždycky jsem si říkala: Už jsem to obrátila, bude to dobrý. A najednou to bylo zase 3:6 v tiebreaku. Snažila jsem se nemyslet na nic, jen jít do míčů agresivně. A vzpomněla jsem si taky na zdejší zápas s Li Na z před tří let. Tehdy jsem z mečbolu prohrála, říkala jsem si, že bych si ho měla vzít zpátky. Asi to byl osud.“

Devět mečbolů musí být osobní rekord.

„Pamatuji se, že na Fed Cupu s Garciaovou jsem jich odvrátila pět, ale devět určitě nikdy.“

Od loňského Wimbledonu jste vyhrála teprve šesté utkání, potřebujete si chytit, k čemuž může takový mač hodně přispět. Když se ale podíváte na druhé kolo, není k vzteku, že tam čeká zrovna Serena W.?

„Mohlo by to být určitě lepší. Je to těžký los. Ale na druhou stranu Serena toho moc od US Open neodehrála. A lepší ji mít teď než ve finále, v prvních kolech dělá víc nevynucených chyb. Ale u ní nikdy nevíte. Může mít i brzo v turnaji dobrý den. Musím si jít pro body, nedat jí čas, co nejvíc využívat mou levou ruku.“

Může jí zápasové manko dělat zranitelnější?

„Jistě. Když na ni narazíte ve finále, už má za sebou hodně zápasů a je nejsilnější.“