Tři esa a odchod. Končil jsem jak bombarďák, zářil Štěpánek

Utkání jste zakončil třemi esy, což se jen tak nepovede.

„V závěru se tahají věci, které člověk trénuje. Skončit třemi esy je parádní pocit, nedat mu šanci. Servis jsem si dneska držel pořád pod kontrolou, ani jednou jsem ho neprohrál. Až poslední game jsem se o něj tahal. Ale dostal jsem se z toho a zakončil jsem to jak bombarďák.“

Ještě o půl roku starší Tommy Haas dostal volnou kartu, ale na kurtu vydržel jen dva sety, než skrečoval. Ukazuje se, jak těžké je v tomhle věku držet krok. Cítíte, že i okolí teď mnohem víc oceňuje vaše úspěchy?

„Je to cítit od fanoušků i od hráčů v šatně. Dívají se na to jinak, než když mi bylo 28 a byl jsem v desítce. Mají k tomu možná větší obdiv než před tím. Doma mi říkají tenisový Jarda Jágr. Věk přibývá, ale jsme na tom stejně – máme lásku ke sportu a obětovali jsme se tomu. Proto jsme oba schopní hrát v tomhle věku na nejvyšší úrovni.“

A čelit o generace mladším. To bude váš případ ve 2. kole, kdy nastoupíte proti šestadvacetiletému Davidu Goffinovi, světové jedenáctce.

„Hraje odzadu jako mašina. Má čtyřicet kilo s klíčema od baráku a fantasticky se pohybuje. Myslím si, že málo lidí doceňuje, jak umí returnovat. Bude to obrovsky těžké utkání, hraje ve výborné formě. Ale já mu ten jeho rytmus zkusím rozložit.“

Goffin se v dnešním vedru tahal s americkým obrem Reillym Opelkou (211 cm) pět setů, bude to vaše výhoda?

„Určitě mu to vzalo šťávu. Ale hrál proti soupeři, co dává ve výměnách jenom dva údery, takže spíš ho to mohlo vyčerpat mentálně.“