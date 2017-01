Oslabený Federer? Čekám ho v plné síle, tvrdí Berdych před střetem hvězd

Po horkých dnech přišlo do Melbourne ochlazení a s ním i silný vítr. Ten vám už tak neškodí jak dřív, že?

„Začíná to být jedna z věcí, která mi přestává vadit, a nemám s ní problém. Pořád to není nic příjemného, v čem by si člověk hověl, ale dělám všechno, abych to eliminoval. A to se mi daří dobře. Dal jsem patnáct es, to je dobrý ukazatel. Takové detaily dělají hráče lepším.“

Z Harrisona jste měl před utkáním respekt, nakonec jste ale postoupil s přehledem.

„Předvedl jsem tři dobré sety. Byl to dobrý test, navíc jsem ušetřil trochu sil. Kdybych prohrál druhý set, mohlo to být delší.“

Po testu přichází ve 3. kole veletest jménem Roger Federer. Tak brzy jste se spolu na grandslamu ještě nikdy nestřetli. Bude to zvláštní?

„Je sedmnáctý, někdo ho dostat musel. Bohužel jsem to já, ale v pohodě. Beru to, je to další výzva. Sice si spolu zahrajeme dřív, než jsme zvyklí, ale na tom nakonec nezáleží. Musím přijít se svým nejlepším tenisem a jít si pro výhru.“

Švýcar chyběl na okruhu půl roku, postrádá zápasovou praxi. Dá se spoléhat na to, že to nebude ten starý Federer, nebo se musíte připravit, že přijde na kurt v plné síle?

„To je jediný možný přístup. A když Roger nebude tak silný jako v minulosti, bude to jen bonus. Ale musím být připravený na všechno.“

První dvě kola nebyl nikterak dominantní. Sledoval jste ho?

„Sledoval jsem kousek z prvního zápasu, teď jsem taky něco málo viděl. To jsou ale takové věci, ze kterých může člověk jenom něco lehce postřehnout. Není to velký ukazatel. Každý zápas je v tomhle úplně jiný. On má radši, když může hrát větší zápasy, než ty, které musí rychle vyhrát. Pořád čekám těžké utkání.“