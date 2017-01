Djokovič v Austrálii senzačně končí, Plíšková a Strýcová postoupily

Obhájce titulu Srb Novak Djokovič skončil na Australian Open už ve 2. kole po prohře 6:7, 7:5, 6:2, 6:7 a 4:6 s uzbeckým tenistou Denisem Istominem. Karolína Plíšková zvítězila ve druhém kole nad ruskou tenistkou Annou Blinkovovou 6:0 a 6:2. Postup do třetího kola si také zajistila Barbora Strýcová, která Němku Andreu Petkovicovou zdolala poměrem 6:0 a 7:5.

S turnajem se rozloučil osmatřicetiletý Radek Štěpánek. Úspěšný kvalifikant nestačil na jedenáctého nasazeného Davida Goffina z Belgie 4:6, 0:6 a 3:6.

Plíšková nedala ruské soupeřce v Aréně Margaret Courtové prakticky žádnou šanci. Zaznamenala 24 vítězných úderů, vyhrála prvních deset her utkání a teprve za stavu 6:0, 4:0 dovolila kvalifikantce Blinkovové (189. WTA) získat dvě podání.

"Jsem šťastná," řekla loňská finalistka US Open Plíšková na dvorci po utkání dlouhém 59 minut. "Soupeřka, nechci říct, že nebyla tak dobrá, ale já byla prostě lepší. Hrála jsem lépe než v prvním kolo, ale v dalším to musí být ještě lepší."

Stejné skóre jen s prohozenými sety předvedla nasazená pětka i v úvodním utkání proti Španělce Saře Sorribesové. Postupem do třetího kola si vyrovnala v Melbourne své maximum. "Věřím, že letos konečně přidám ještě další," řekla.

Příští soupeřkou Plíškové bude Lotyška Jelena Ostapenková (38.), kterou loni porazila v Cincinnati. "Takže trošku vím, co od ní čekat. Bude to těžké, ale doufám, že zvednu o něco svoji úroveň hry, a to bude stačit," řekla Češka.

Čtyřiadvacetiletá Plíšková letos ještě neprohrála zápas. Spolu s titulem v Brisbane už má svěřenkyně Davida Kotyzy sedm výher v řadě. "Cítím se na kurtu výborně a sebevědomě," řekla na tiskové konferenci v Melbourne. "Hraju slušně, a i když úroveň soupeřek ještě nebyla na nejvyšší úrovni, tak je to dobré. Lidé mluví o tom, že mám šanci vyhrát grandslam, ale jsem teprve ve třetím kole, tak uvidíme."

Turnajová šestnáctka Strýcová tak trochu kopírovala s Petkovicovou krajanku Plíškovou. V první sadě nadělila Němce "kanára" a ve druhé vedla 2:0. Za stavu 5:4 sice zápas ještě nedopodávala, ale nakonec druhý set získala 7:5.

"Před zápasem jsem měla zdravý respekt, Petkovicová je hodně dobrá. Snažila jsem se nemyslet na to, jak jsem nervózní, ale myslet na svou hru," uvedla Strýcová pro česká média v Melbourne po utkání dlouhém 77 minut. Ve třetím kole se loňská osmifinalistka utká s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Tenisový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Raonic (3-Kan.) - Müller (Luc.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Bautista (13-Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:3, 6:3

Dimitrov (15-Bul.) - Čong Hjon (Korea) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Gasquet (18-Fr.) - Berlocq (Arg.) 6:1, 6:1, 6:1

Ferrer (21-Šp.) - Escobedo (USA) 2:6, 6:4, 6:4, 6:2

Simon (25-Fr.) - Dutra Silva (Braz.) 6:4, 6:1, 6:1

Carreňo (30-Šp.) - Edmund (Brit.) 6:2, 6:4, 6:2

Kohlschreiber (32-Něm.) - Young (USA) 7:5, 6:3, 6:0

Goffin (11-Belg.) - Štěpánek (ČR) 6:4, 6:0, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:0, 6:2

Strýcova (16-ČR) - Petkovicová (Něm.) 6:0, 7:5

Cibulková (SR) - Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) 6:4, 7:6 (10:8)

Kontaová (9-Brit.) - Ósakaová (Jap.) 6:4, 6:2

Vesninová (14-Rus.) - Minellaová (Luc.) 6:3, 6:3

Wozniacká (17-Dán.) - Vekičová (Chorv.) 6:1, 6:3

Garciaová (21-Fr.) - Dodinová (Fr.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

Makarovová (30-Rus.) - Erraniová (It.) 6:2, 3:2 skreč

Ostapenková (Lot.) - Putincevová (31-Kaz.) 6:3, 6:1

Bradyová (USA) - Watsonová (Brit.) 2:6, 7:6 (7:3), 10:8.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Voskobojevová (ČR/Kaz.) - Irigoyenová. Soyluová ( (Arg./Tur.) 6:4, 4:6, 6:4

Peschkeová, Grönefeldová (ČR/Něm.) - Hradecká, Siniaková (10-ČR) 7:6 (11:9), 4:6, 6:1

Hlaváčková, Pcheng Šuaj ((12-ČR/Čína) - Doiová, Naraová (Jap.) 6:1, 7:6 (7:1).