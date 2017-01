Další bezstarostná palba. Šetřím síly, těší suverénku Plíškovou

Co lze vyvozovat z prvních dvou mačů?

„Nic velkého. Nechci říkat, že moje soupeřky nebyly moc dobré, ale já byla prostě lepší. Hraju dobře, na kurtu se cítím fajn. Dneska jsem se cítila líp než v prvním kole. I soupeřka byla kvalitnější než ta první, s ní to bylo divný. Úroveň ale pořád nebyla něco extra. Nedostaly jsme se do stavu třeba 3:3, kdy by se lámal chleba. Očekávám, že taková chvíle přijde v příštím zápase s Ostapenkovou.“

Není zrádné hrát takhle snadné zápasy a nebýt otestována, až přijdou první problémy?„Myslím, že není. Aspoň šetřím čas na kurtu. Mám za sebou pár těžších zápasů v Brisbane, takže jsem docela v pohodě. Navíc hraju i debla.“

Dřív jste měla problém nepodcenit soupeřky „druhé úrovně“. Dáváte si větší pozor?„Snažím se. Dřív se mi stávalo, že něco podcením. Nebo že si na kurtu něco zkouším, což se nevyplácí. Jsem na grandslamu, o to víc se snažím být připravená. Dávám pozor, aby zápas zbytečně nesklouzl do třetího setu. Zatím se to docela daří. I v Brisbane jsem si - až na utkání s Vinciovou - pokaždé dala pozor na začátky setů. Vidím v tom trošku pokrok.“

Těšíte se na vyrovnanější zápas? Na nějakou krizovku, jež vás donutí pozvednout úroveň hry?

„Jo, těším se. Ačkoliv kdybych takhle hladce postupovala až do finále, nevadilo by mi to. Ale ne, je jasné, že skutečné bitvy přijdou. Nejde pořád vyhrávat tak snadno.“