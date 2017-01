Berdych byl proti Federerovi bez šance, skončila i Kristýna Plíšková

Český tenista dnes v Rod Laver Areně v Melbourne proti čtyřnásobnému vítězi nezískal ani set a do šaten odešel poražen 2:6, 4:6 a 4:6 za hodinu a půl. Pro české muže dvouhra na úvodním grandslamu sezony skončila. O postup do osmifinále budou v sobotu bojovat Karolína Plíšková a Barbora Strýcová.

Berdych věřil, že by mohl na Federera vyzrát, ale ten jeho záměr rychle rozmetal. Od stavu 1:2 v prvním setu prohrál český hráč sedm her v řadě. Sám nedokázal soupeře zatlačit a Švýcar ukázal svoji tenisovou výjimečnost. Maestro, jak se Federerovi někdy přezdívá, hrál pestře s citem pro míč a dlouhé údery střídal i s kraťasy. Občas mu pomohlo třeba i štěstí, to když proměnil brejkbol za pomoci "prasátka".

Na Berdychovi bylo s postupujícím časem vidět, jak je bezchybným výkonem Federera vyveden z míry. Kroutil hlavou, hrál pasivně a místy hledal záchranu u jestřábího oka, ale míče z rakety Federera dopadaly na lajny. A české jedničce nezbývalo, než si chodit zamračeně sednout o pauzách na lavičku.

Nepomohla ani podpora od Štěpánka

V hledišti povzbuzoval také Radek Štěpánek a stejně jako Berdychův superkouč Goran Ivaniševič z Chorvatska sledovali Federerovu spanilou jízdu. Švýcar proměnil druhý mečbol vítězným bekhendem, načež patnáct tisíc fanoušků v hledišti vstalo jako jeden muž a ocenilo jeho skvělý výkon. Berdych pak rychle zmizel s taškami v útrobách.

"Proti lepším hráčům jde výkon nahoru, ale nečekal jsem, že bude až tak skvělý. Jsem za to rád, protože to bylo náročné třetí kolo," řekl pětatřicetiletý Federer v rozhovoru na kurtu. "Šlo to dobře a doufám, že to bude pokračovat."

Jednatřicetiletý Berdych prohrál se sedmnáctinásobným grandslamovým vítězem Federerem pošesté v řadě a posedmnácté z 23 vzájemných zápasů. V Melbourne Parku na něj nestačil již počtvrté. Neobhájil tak body za loňské čtvrtfinále a zřejmě vypadne z elitní desítky. V Melbourne před čtvrtfinále dohrál naposledy před sedmi lety.

Desátý nasazený Berdych se s bývalým prvním tenistou světa střetl již ve 3. kole, jelikož Švýcar loni půl sezony nehrál, klesl v žebříčku a letos je až sedmnáctý nasazený.

Kristýna Plíšková v Austrálii končí, od Kerberové dostala kanára

Česká tenistka Kristýna Plíšková podlehla v Melbourne v třetím kole turnaje Australian Open světové jedničce. Německá obhájkyně titulu Angelique Kerberová porazila Plíškovou v Areně Roda Lavera za 55 minut ve dvou setech 6-0 a 6-4.

V posledním utkání dne na centrkurtu se střetne desátý nasazený Tomáš Berdych s bývalým prvním tenistou světa Švýcarem Rogerem Federerem.

Levou rukou hrající Kristýna Plíšková, dvojče finalistky US Open Karolíny Plíškové, působila od začátku nejistě. Celkem udělala 34 nevynucených chyb oproti soupeřčiným 14 a nevyužila ani slabšího servisu Němky v první sadě.

"Čekala jsem jiný výkon, nervozita mě stála první set. Byla to trošku daň, přitom jsem čekala, že to ustojím úplně v klidu. Byla jsem trošku překvapená z toho, co jsem předvedla," řekla Plíšková českým novinářům v Melbourne.

Za 17 minut prohrávala 0:5 a první game získala až za stavu 0:2 ve druhé sadě. Pak dokázala vzít Kerberové i podání a vyrovnala na 2:2, ale od stavu 4:4 po dalších chybách přišla o zbylé dvě hry a zápas prohrála. "Nebylo to tak jednoduché. Je nebezpečná, trefuje míče ostře a soustředila jsem se až do konce, protože nikdy nevíte, co se může stát," řekla Kerberová.

Už v prvním kole smíšené čtyřhry skončili bronzoví olympijští medailisté z Ria Lucie Hradecká s Radkem Štěpánkem. Sedmý nasazený pár prohrál s americko-kolumbijskou dvojicí Abigail Spearsová, Juan Sebastian Cabal 4:6 a 6:7.

Murray ještě neztratil ani set

První tenista světa Brit Andy Murray na Australian Open stále neztratil ani set. Američana Sama Querreyho ve třetím kole porazil 6:4, 6:2 a 6:4. V osmifinále loňský finalista úvodního grandslamu sezony narazí na Němce Mischu Zvereva.

Devětadvacetiletý Murray si sice v předchozím utkání s Rusem Andrejem Rubljovem vyvrtnul pravý kotník, proti Querreymu však hrál zcela bez omezení. Utkání měl pod kontrolou a menší drama favorit připustil až ve třetím setu, v němž poprvé ztratil podání a dovolil soupeři vyrovnat na 2:2.

Murray na Australian Open usiluje po pěti prohraných finále o první titul v kariéře. Na grandslamech dosud triumfoval dvakrát ve Wimbledonu a jednou na US Open.

České zápasy na Australian Open 2017 vysílá exkluzivně stanice O2 TV Tenis

Tenisový turnaj Australian Open v Melbourne:

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Federer (17-Švýc.) - Berdych (10-ČR) 6:2, 6:4, 6:4

Murray (1-Brit.) - Querrey (31-USA) 6:4, 6:2, 6:4

Wawrinka (4-Švýc.) - Troicki (29-Srb.) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7)

Tsonga (12-Fr.) - Sock (23-USA) 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (8:10), 6:3

M. Zverev (Něm.) - Džazírí (Tun.) 6:1, 4:6, 6:3, 6:0

Seppi (It.) - Darcis (Belg.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2),

Nišikori (5-Jap.) - Lacko (SR) 6:4, 6:4, 6:4,

Evans (Brit.) - Tomic (27-Austr.) 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kerberová (1-Něm.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 6:4,

Kuzněcovová (8-Rus.) - Jankovičová (Srb.) 6:4, 5:7, 9:7,

Pavljučenkovová (24-Rus.) - Svitolinová (11-Ukr.) 7:5, 4:6, 6:3, Vandewegheová (USA) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 3:6, 7:5,

V. Williams (13-USA) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:1, 6:0

Cirsteaová (Rum.) - Riskeová (USA) 6:2, 7:6 (7:2),

Barthelová (Něm.) - Bartyová (Austr.) 6:4, 3:6, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Mirzaová (4-ČR/Ind.) - Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) 6:1, 6:4, Hlaváčková, Pcheng Šuaj (12-ČR/)Čína) - Knappová, Minellaová (It./Luc.) 6:3, 6:2

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Spearsová, Cabal (USA/Kol.) - Hradecká, Štěpánek (7-ČR) 6:4, 7:6 (7:4).