Kristýna Plíšková v Austrálii končí, od Kerberové dostala kanára

V posledním utkání dne na centrkurtu se střetne desátý nasazený Tomáš Berdych s bývalým prvním tenistou světa Švýcarem Rogerem Federerem.

Levou rukou hrající Kristýna Plíšková, dvojče finalistky US Open Karolíny Plíškové, působila od začátku nejistě. Celkem udělala 34 nevynucených chyb oproti soupeřčiným 14 a nevyužila tak ani slabšího servisu Němky v první sadě.

"Čekala jsem jiný výkon, nervozita mě stála první set. Byla to trošku daň, přitom jsem čekala, že to ustojím úplně v klidu. Byla jsem trošku překvapená z toho, co jsem předvedla," řekla Plíšková českým novinářům v Melbourne.

Za 17 minut prohrávala 0:5 a první game získala až za stavu 0:2 ve druhé sadě. Pak dokázal vzít Kerberové i podání a vyrovnala na 2:2, ale od stavu 4:4 po dalších chybách přišla o zbylé dvě hry a zápas prohrála. "Nebylo to tak jednoduché. Je nebezpečná, trefuje míče ostře a soustředila jsem se až do konce, protože nikdy nevíte, co se může stát," řekla Kerberová.

Tenisový turnaj Australian Open v Melbourne:

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kerberová (1-Něm.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 6:4,

Kuzněcovová (8-Rus.) - Jankovičová (Srb.) 6:4, 5:7, 9:7,

Pavljučenkovová (24-Rus.) - Svitolinová (11-Ukr.) 7:5, 4:6, 6:3, Vandewegheová (USA) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 3:6, 7:5,

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Mirzaová (4-ČR/Ind.) - Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) 6:1, 6:4, Hlaváčková, Pcheng Šuaj (12-ČR/)Čína) - Knappová, Minellaová (It./Luc.) 6:3, 6:2.